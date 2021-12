“سرقة ثقافية”.. تنديد باستيلاء إسرائيل على التراث الفلسطيني ضمن مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

وصف ناشطون في فلسطين انتحال الاحتلال الإسرائيلي ثقافة بلدهم، بأنه “غاصب بلا هوية”.

جاء ذلك بعد نشر مُشارِِكة الفلبين في مسابقة “ملكة جمال الكون”، التي تُنظَم على الأراضي المحتلة، صورًا وهي تُعِدّ ورق العنب بالجلباب الفلسطيني، وقالت إنه اللباس البدوي الإسرائيلي.

وارتدت المُشارِكات اللباس الفلسطيني وقضين يومًا في بيوت فلسطينية قديمة بإحدى البوادي، ونشرت ملكة جمال الفلبين الصور وعلّقت عليها “تجربة يوم في حياة البادية”، وأرفقته بوسم “زوروا إسرائيل”.

ونشرت ملكة جمال كينيا صورتها من الفعالية نفسها وقالت “رفقة عائلة بدوية لتجربة الثقافة المحلية في إسرائيل”.

وظهرت المُشارِكات في النسخة السبعين للمسابقة وهنّ يرقصن على إيقاعات الطبل في طقوس بدوية فلسطينية، ما أثار غضب الناشطين.

وقال الناشطون إن الاحتلال يسعى عبر تنظيم هذه الفعاليات إلى تجميل الواقع على الأراضي المحتلة وإخفاء انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

وغرّدت الأكاديمية الفلسطينية يارا هواري قائلة “يستضيف النظام الإسرائيلي هذا العام مسابقة ملكة جمال الكون، بعد انسحاب العديد من المتسابقات منها. لكن لا تزال متسابقات عديدات يشاركن بمَن فيهنّ من جنوب الكرة الأرضية، وتُظهر ملكة جمال الفلبين الاستيلاء الجسيم على الثقافة الفلسطينية”.

The Miss Universe Pageant is being hosted by the Israeli regime this year. Several contestants have withdrawn but many others are still taking part including those from the Global South.

In this post, Miss Philippines shows off the gross appropriation of Palestinian culture. https://t.co/rCI2xUqE2R

— Dr. Yara Hawari د. يارا هواري (@yarahawari) December 8, 2021