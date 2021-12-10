“سرقة ثقافية”.. تنديد باستيلاء إسرائيل على التراث الفلسطيني ضمن مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

وصف ناشطون في فلسطين انتحال الاحتلال الإسرائيلي ثقافة بلدهم، بأنه “غاصب بلا هوية”.

جاء ذلك بعد نشر مُشارِِكة الفلبين في مسابقة “ملكة جمال الكون”، التي تُنظَم على الأراضي المحتلة، صورًا وهي تُعِدّ ورق العنب بالجلباب الفلسطيني، وقالت إنه اللباس البدوي الإسرائيلي.

وارتدت المُشارِكات اللباس الفلسطيني وقضين يومًا في بيوت فلسطينية قديمة بإحدى البوادي، ونشرت ملكة جمال الفلبين الصور وعلّقت عليها “تجربة يوم في حياة البادية”، وأرفقته بوسم “زوروا إسرائيل”.

ونشرت ملكة جمال كينيا صورتها من الفعالية نفسها وقالت “رفقة عائلة بدوية لتجربة الثقافة المحلية في إسرائيل”.

وظهرت المُشارِكات في النسخة السبعين للمسابقة وهنّ يرقصن على إيقاعات الطبل في طقوس بدوية فلسطينية، ما أثار غضب الناشطين.

وقال الناشطون إن الاحتلال يسعى عبر تنظيم هذه الفعاليات إلى تجميل الواقع على الأراضي المحتلة وإخفاء انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

“يسرقون كل شيء”

وغرّدت الأكاديمية الفلسطينية يارا هواري قائلة “يستضيف النظام الإسرائيلي هذا العام مسابقة ملكة جمال الكون، بعد انسحاب العديد من المتسابقات منها. لكن لا تزال متسابقات عديدات يشاركن بمَن فيهنّ من جنوب الكرة الأرضية، وتُظهر ملكة جمال الفلبين الاستيلاء الجسيم على الثقافة الفلسطينية”.

The Miss Universe Pageant is being hosted by the Israeli regime this year. Several contestants have withdrawn but many others are still taking part including those from the Global South. In this post, Miss Philippines shows off the gross appropriation of Palestinian culture. https://t.co/rCI2xUqE2R — Dr. Yara Hawari د. يارا هواري (@yarahawari) December 8, 2021

وذهب المدوّن يحيى محمود إلى أن “دفع الاحتلال المُشارِكات في ملكة جمال الكون ارتداء الأثواب الفلسطينية وإعداد الأطعمة الفلسطينية، يُثبت بشكل قاطع أن هذا الاحتلال مجموعات من الغزاة”.

وتابع “جاؤوا إلى فلسطين عراة حفاة بلا تراث، إنهم عصابات يستحلّون ويسرقون كلّ ما يقع تحت أيديهم، سواء كان مادّيًا أو معنويًا، أرضًا أو ثقافة”.

دفع الاحتلال المشاركات في ملكة جمال الكون لارتداء الأثواب الفلسطينية.

وإعداد الأطعمة الفلسطينية يثبت بشكل قاطع أن هذا الاحتلال عبارة عن مجموعات من الغزاة. جاءوا فلسطين عراة حفا بلا تراث. وأنهم عصابات يستحلون ويسرقون كل ما يقع تحت أيديهم سواء كان ماديًا أو معنويًا. أرضًا أو ثقافة. pic.twitter.com/RvyAv29okO — 🇵🇸 Yahya Mahmoud ✌️ يحيي محمود 🇵🇸 (@YahyaMA01040614) December 8, 2021

وسخر حساب يحمل اسم “خلف” من تغريدات المُشارِكات قائلًا “وقت يقولوا إنهم باستضافة إسرائيل لازم يمارسوا هوايات ثانية مثل هدم البيوت، تصويب أسلحة ع أولاد، سرقة بيوت سكان أصليين. بس وقت يمارسوا هالنشاطات ما بكون اسمها غير فلسطين يلي هني أصلًا فيها من البحر للنهر”.

وقت يقولوا إنهم بإستضافة إسرائيل لازم يمارسوا هوايات تانية متل هدم البيوت، تصويب أسلحة ع أولاد، سرقة بيوت سكان أصليين.. بس وقت يمارسوا هالنشاطات ما بكون إسمها غير فلسطين يلي هني أصلاً فيها من البحر للنهر #فلسطين https://t.co/7HVvvQ4Y0D — Khalaf (@Khalaf961) December 8, 2021

وقالت مايا رحال “سرقوا ونهبوا أرضنا وماءنا وثرواتنا وخيراتنا وهواءنا وغذاءنا، حتى تراثنا وثقافتنا الفلسطينية، وبكلّ وقاحة نسبوها إليهم”.

سرقوا ونهبوا ارضنا ومائنا وثرواتنا وخيراتنا وهوائنا وغذائنا وحتى تراثنا وثقافتنا الفلسطينية وبكل وقاحه نسبوها لهم

للترويج لمسابقة #ملكة_جمال_الكون التي ستقام في #إسرائيل متسابقات ينشرن صور لهن وهن يرتدين الثوب الفلسطيني التقليدي على اعتبار أنه اللباس التقليدي "لبدو إسرائيل" pic.twitter.com/ypMA3OfyOx — maya rahhal (@Memyrahhal77) December 9, 2021

وكتب حساب باسم “الدفاع عن الحق” قائلًا “بُني كيانهم المزعوم على السرقة، سرقوا الأرض والحضارة والتراث، لأنهم شراذم مجمّعة من أكثر من 50 دولة، ليس لهم تاريخ ولا حضارة ولا تراث يجمعهم فوجب أن يسرقوه من الفلسطينيين”.

بني كيانهم المزعوم على السرقة. متسابقات في ملكة جمال الكون في الكيان العنصري الصهيوني يلبسن أثواب فلسطينية. سرقوا الأرض, الحضارة, و التراث…..لأنهم شراذم مجمعة من أكثر من 50 دولة. ليس لهم تاريخ ولا حضارة ولا تراث يجمعهم فوجب أن يسرقوه من الفلسطينيين. pic.twitter.com/hMVKyiVX6z — الدفاع عن الحق. 🆃🆁🆄🆃🅷 🅳🅴🅵🅴🅽🅳🅴🆁 (@Defend_TheTruth) December 9, 2021

واعتبرت المغرّدة نور أن الأمر يدعو إلى الضحك، إذ إنه من المعروف أنه تراث فلسطيني.

موضوع ما اخد حقه من الضحك

-خلال جولة للمشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون في اراضي فلسطين المحتلة، لبسو الثوب الفلسطيني ورقصو على الفلكلور الفلسطيني التقليدي والاغاني الشعبية وعملو ورق عنب الي معروف انه طبق فلسطيني تقليدي على أساس أن هذي الاشياء كلها من "تراث اسرائىيل" pic.twitter.com/iuBitNEMpr — Noor 𓀡 (@zpowerpuffgirl) December 9, 2021

وقال المدوّن حسن ساري “شذّاذ الآفاق الأفاقون القادمون من خرافة النصوص سرقوا الأرض والبيوت وحتى الأغاني الشعبية التراثية وصهينوها بألحان نشاز ويدبكون عليها في مهرجانات دولية وهم يرتدون الثياب التقليدية الفلسطينية للرجال والنساء بوصفها ثيابهم. حتى الكنافة والفلافل سرقوهما”.

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المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها اقبح و آخر دولة احتلال بالعالم، و المفضوحة بفقرها الحضاري، يتورطن بسرقة تراث الشعب الفلسطيني عبر ارتداء اثوابه التقليدية و تحضير وجبة ورق الدوالي "العنب"!pic.twitter.com/rBq41QvvRWhttps://t.co/ZB9JBWl2XQhttps://t.co/npA43K9tZ4 — Hasan Sari (@HasanSari7) December 9, 2021

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد سحبت دعمها لملكة جمال البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام في الأراضي المحتلة، رفضًا لمعاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

كما أثارت ملكة جمال اليونان جدلًا في بلادها، بعد قرارها عدم المشاركة في المسابقة تضامنًا مع الفلسطينيين.