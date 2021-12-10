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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“سرقة ثقافية”.. تنديد باستيلاء إسرائيل على التراث الفلسطيني ضمن مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

ملكة جمال الفلبين في مسابقة ملكة جمال الكون بالأراضي الفلسطينية المحتلة (تواصل اجتماعي)
10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202112:10 PM (مكة المكرمة)

وصف ناشطون في فلسطين انتحال الاحتلال الإسرائيلي ثقافة بلدهم، بأنه “غاصب بلا هوية”.

جاء ذلك بعد نشر مُشارِِكة الفلبين في مسابقة “ملكة جمال الكون”، التي تُنظَم على الأراضي المحتلة، صورًا وهي تُعِدّ ورق العنب بالجلباب الفلسطيني، وقالت إنه اللباس البدوي الإسرائيلي.

وارتدت المُشارِكات اللباس الفلسطيني وقضين يومًا في بيوت فلسطينية قديمة بإحدى البوادي، ونشرت ملكة جمال الفلبين الصور وعلّقت عليها “تجربة يوم في حياة البادية”، وأرفقته بوسم “زوروا إسرائيل”.

ونشرت ملكة جمال كينيا صورتها من الفعالية نفسها وقالت “رفقة عائلة بدوية لتجربة الثقافة المحلية في إسرائيل”.

وظهرت المُشارِكات في النسخة السبعين للمسابقة وهنّ يرقصن على إيقاعات الطبل في طقوس بدوية فلسطينية، ما أثار غضب الناشطين.

وقال الناشطون إن الاحتلال يسعى عبر تنظيم هذه الفعاليات إلى تجميل الواقع على الأراضي المحتلة وإخفاء انتهاكاته بحق الفلسطينيين.

“يسرقون كل شيء”

وغرّدت الأكاديمية الفلسطينية يارا هواري قائلة “يستضيف النظام الإسرائيلي هذا العام مسابقة ملكة جمال الكون، بعد انسحاب العديد من المتسابقات منها. لكن لا تزال متسابقات عديدات يشاركن بمَن فيهنّ من جنوب الكرة الأرضية، وتُظهر ملكة جمال الفلبين الاستيلاء الجسيم على الثقافة الفلسطينية”.

 

وذهب المدوّن يحيى محمود إلى أن “دفع الاحتلال المُشارِكات في ملكة جمال الكون ارتداء الأثواب الفلسطينية وإعداد الأطعمة الفلسطينية، يُثبت بشكل قاطع أن هذا الاحتلال مجموعات من الغزاة”.

وتابع “جاؤوا إلى فلسطين عراة حفاة بلا تراث، إنهم عصابات يستحلّون ويسرقون كلّ ما يقع تحت أيديهم، سواء كان مادّيًا أو معنويًا، أرضًا أو ثقافة”.

وسخر حساب يحمل اسم “خلف” من تغريدات المُشارِكات قائلًا “وقت يقولوا إنهم باستضافة إسرائيل لازم يمارسوا هوايات ثانية مثل هدم البيوت، تصويب أسلحة ع أولاد، سرقة بيوت سكان أصليين. بس وقت يمارسوا هالنشاطات ما بكون اسمها غير فلسطين يلي هني أصلًا فيها من البحر للنهر”.

 

وقالت مايا رحال “سرقوا ونهبوا أرضنا وماءنا وثرواتنا وخيراتنا وهواءنا وغذاءنا، حتى تراثنا وثقافتنا الفلسطينية، وبكلّ وقاحة نسبوها إليهم”.

وكتب حساب باسم “الدفاع عن الحق” قائلًا “بُني كيانهم المزعوم على السرقة، سرقوا الأرض والحضارة والتراث، لأنهم شراذم مجمّعة من أكثر من 50 دولة، ليس لهم تاريخ ولا حضارة ولا تراث يجمعهم فوجب أن يسرقوه من الفلسطينيين”.

واعتبرت المغرّدة نور أن الأمر يدعو إلى الضحك، إذ إنه من المعروف أنه تراث فلسطيني.

 

وقال المدوّن حسن ساري “شذّاذ الآفاق الأفاقون القادمون من خرافة النصوص سرقوا الأرض والبيوت وحتى الأغاني الشعبية التراثية وصهينوها بألحان نشاز ويدبكون عليها في مهرجانات دولية وهم يرتدون الثياب التقليدية الفلسطينية للرجال والنساء بوصفها ثيابهم. حتى الكنافة والفلافل سرقوهما”.

 

وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد سحبت دعمها لملكة جمال البلاد في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام في الأراضي المحتلة، رفضًا لمعاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

كما أثارت ملكة جمال اليونان جدلًا في بلادها، بعد قرارها عدم المشاركة في المسابقة تضامنًا مع الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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