انتقدت فيلم “أميرة”.. زوجة أسير فلسطيني أنجبت عبر “نطفة مهرّبة” تروي تجربتها للجزيرة مباشر (فيديو)

عبّرت زوجة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي عبد الكريم الريماوي عن فخرها بتجربة إنجاب طفل عن طريق نطفة مهرّبة، مندّدة بفيلم “أميرة” الذي عدّه البعض “يشكّك في نَسَب بعض أبناء الأسرى”.

وروت ليديا الريماوي -في مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر- مرحلة ما بعد استلامها النطفة المهرّبة، وكيف يُعلَن الأمر بحيث يُحفظ النسَب.

وقالت إن تهريب النطف من سجن الاحتلال صعب جدًّا، وإن زرعها يجري بحضور شهود من عائلتَي الأسير وزوجته، كما يتمّ التأكد من حدوث الزيارة عن طريق أهالي الأسرى الذين حضروا في نفس وقت زيارة زوجة الأسير، والمرافقة حتى الوصول إلى المركز الطبي لاستلام النطفة.

وأوضحت أن وصول النطفة يُعلَن عبر مكبّرات الصوت بالمسجد، حتى ينتشر الخبر بالقرية أو الحي.

وتعتقل إسرائيل الأسير عبد الكريم الريماوي منذ نحو 21 عامًا، حيث يقضى حكمًا بالسجن لمدّة 25 عامًا، بتهمة مقاومة الاحتلال.

زوجة الأسير عبد الكريم الريماوي: تهريب النطف من سجن الاحتلال صعب جدا وزرعها يتم بحضور شهود من أهل الأسير ويتم إعلان الخبر رسميا عبر مكبرات المسجد pic.twitter.com/v0zciJ54Vg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

إيقاف فيلم أميرة

وقالت زوجة الأسير إن إيقاف الفيلم جاء متأخرًا، ووصفته بأنه “لا يمثّل أيّ قضية فلسطينية ولا نضال الأسرى ولا أهلهم ولا تضحياتهم”، مشيرة إلى أن “قصة الفيلم شوّهت صورتنا”.

وأكّدت أن القصة “لا تهزنا ولا تنقص من عزيمتنا، ونحن نملك القوة والعزيمة والصبر”.

وتدور أحداث فيلم أميرة حول فتاة وُلِدت من خلال نطفة مهرّبة لوالدها القابع في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتُفاجأ بعد ذلك بأن النطفة لضابط إسرائيلي استبدل العيّنة قبل تسليمها إلى العائلة.

ويُشكّك الفيلم -بحسب مؤسّسات مَعنيّة بشؤون الأسرى- في نَسَب أبناء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، الذين أُنجِبوا عبر نطف مُهرّبة لآبائهم، الأمر الذي وصفه الفلسطينيون بأنه “خيال يهدف إلى تحقيق مكاسب فنية على حساب تضحيات الأسرى”.

بدوره، قال مدير مبادرة أفلام فلسطين سعد الجنيدي إن سحب الفيلم وتشكيل لجنة من الأسرى خطوة متأخرة، حيث عُرِض في ثلاثة مهرجانات وحصل على جوائز عديدة.

وأوضح أن قصة الفيلم يمكن أن تدور حول الأسرى، لكن من غير المقبول أن تكون الحبكة قائمة على قصة خيالية بشأن قضية النطف المُهرّبة.

وفي وقت سابق، أمس الخميس، قرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سحب فيلم أميرة من سباق جوائز الأوسكار 2022، عقب نحو شهر على اختياره لتمثيل الأردن في مسابقة الجائزة الأمريكية، والتي ستُعلَن جوائزها في مارس/آذار المقبل.

وفيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب، وإنتاج أردني مصري فلسطيني مشترك، وجرى تصويره بشكل كامل في الأردن عام 2019.