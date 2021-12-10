خلال مسيرات ضد الاستيطان.. استشهاد جميل أبو عياش برصاص الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، وأصيب 10 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مناطق عدة شمال الضفة الغربية المحتلة، تنديداً بالاستيطان الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن فلسطيني استشهد عقب إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمال الضفة.





والشهيد هو جميل أبو عياش (31 عامًا)، ونقل متأثراً بإصابته في الرأس، لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل أن يعلن عن استشهاده.





وقال أحمد جبريل -مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)- إن طواقم الهلال تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي، و52 إصابة بالاختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع، و11 إصابة بسبب السقوط، خلال المواجهات عند “جبل صبيح”، في بلدة بيتا.

فيديو| مصادر صحفية: "استعدادات لتشييع جثمان الشــهــيد جميل أبو عيّاش من بلدة بيتا جنوب نابلس". pic.twitter.com/zlw0GvBUU1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2021

وأضاف جبريل أن جيش الاحتلال أغلق الطرق في محيط “جبل صبيح” مما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالإصابات مسافة كيلو متر لأقرب سيارة إسعاف.

مراسل شبكة قدس: "انطلاق موكب تشييع الشــهــيد جميل أبو عيّاش من نابلس نحو بلدته بيتا". pic.twitter.com/FqaK6B3daN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2021

وتشهد بلدة “بيتا” منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية رفضا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.

فيديو| المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان شرق قرية بيت دجن شرق نابلس. pic.twitter.com/wj8i4SSiIQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2021

وأفاد مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم -في بيان صحفي- أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية خلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

شاهد| مواجهاتٌ بين شبان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية اليوم. pic.twitter.com/f2UGebRJG9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2021

وأضاف اشتوي أن الشبان تصدوا لجيش الاحتلال بالحجارة فيما رد الجنود عليهم بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانياً.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” -الحقوقية الإسرائيلية- إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.