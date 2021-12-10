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سياسة|ميانمار

حُرقوا أحياء.. مذبحة جديدة ضد مدنيين بينهم أطفال في ميانمار (فيديو)

الكشف عن حرق 11 شخصا بينهم أطفال وهم أحياء على يد قوات حكومية في ميانمار (AP)
9/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202101:01 AM (مكة المكرمة)

قتل 11 شخصا بينهم أطفال إثر حرقهم أحياء على أيدي قوات حكومية ميانمارية في قرية (دون تاو) الصغيرة بإقليم ساجينغ.

وكشف مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تكبيل قوات الأمن أيادي هؤلاء الأشخاص وتنظيمهم على شكل دائرة لحرقهم أحياء.

وقال شهود عيان في تصريحات نقلتها وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية، الأربعاء، إن هذه الجريمة وقعت الثلاثاء الماضي “انتقاما من الهجوم على قافلة عسكرية”.

وحول تفاصيل الحادثة، نقلت الوكالة الأمريكية عن أحد شهود العيان (طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته) قوله إن “حوالي 50 جنديًا اقتحموا قرية (دون تاو) حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي الثلاثاء الماضي، واعتقلوا أي شخص لم يتمكن من الفرار”.

وأضاف الشاهد -الذي وصف نفسه بأنه مزارع وناشط- أنهم “اعتقلوا 11 قرويا بريئا وقيدوا أيديهم ثم أحرقوهم”.

ومن جهته، قالت المتحدثة باسم منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية ماني موانغ إن المذبحة التي نفذت الثلاثاء “شبيهة بهجمات أخرى وقعت في الآونة الأخيرة ضد شعب ميانمار وكان من المفترض اكتشافها”.

وأضافت “هذا الحادث وقح للغاية وحدث في منطقة كان من المقصود أن يتم الوصول إليها لإخافة الناس”.

وأشارت إلى أن مصادر المنظمة الحقوقية تفيد بأن الضحايا “كانوا مجرد صبية وشباب قرويين تم القبض عليهم في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ”.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 14 و40 عاما، حسب الوكالة الأمريكية.

وفي السياق، أوضحت وكالة أسوشيتيد برس أن الهجوم المزعوم ضد قافلة عسكرية والذي تسبب في انتقام الحكومة من هؤلاء القرويين وقع “عندما اصطدمت القافلة بقنبلة زرعت على جانب الطريق بالقرب من قرية دون تاو”.

وأشارت إلى أن الجيش كان يداهم القرى المجاورة وقام بقصف القرية في البداية ردا على الهجوم  لكنه دخل القرية بعد ذلك وأخذ من عثرعليه.

يشار إلى أنه حتى مساء الأربعاء، قُتل 1300 شخص أعزل على أيدي القوات الحكومية في ميانمار بينهم 75 طفلا، حسبما نقلت (أسوشيتيد برس) عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي.

واندلعت احتجاجات رافضة للانقلاب في عدد من مدن ميانمار نتج عنها عشرات القتلى والمعتقلين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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