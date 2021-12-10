استطلاع رأي في فرنسا: غالبية طلبة الثانوية يعتبرون دينهم أهم من قيم الجمهورية

كشف أحد استطلاعات الرأي أن ثلثي طلاب المدارس الثانوية في فرنسا يعتقدون أن دينهم فوق قيم الدولة الفرنسية، فيما اعتبر 40% منهم أن الأعراف والقواعد التي وضعها الدين أكثر أهمية من قوانين الجمهورية.

وقد جاءت النتائج موزعة حسب الدين بحيث أكد 65٪ من الطلاب المسلمين هذه القناعة مقابل 30٪ للطلاب الكاثوليك.

وردا على سؤال “هل دينك هو الدين الحق الوحيد”، وافق ثلث الطلاب المشاركين في الاستطلاع بمعدل 39٪ بشدة على هذه الفكرة، معظمهم من الإناث.

وحول قضية أستاذ التاريخ صموئيل باتي الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول 2020، كشفت نتائج الاستطلاع أن 87٪ من الطلاب المستجوبين أدانوا فعل القتل “كليًا”، في حين أن 2٪ لم يدينونه و6٪ غير مبالين.

وأظهرت المخرجات الإحصائية للاستطلاع أن 71٪ من طلاب المدارس يعتقدون أن “المعلمين يجب أن يحترموا الأديان حتى لا يسيئوا إلى المؤمنين”، واعتبر 82٪ من الطلاب المسلمين بأن لديهم قلقا واضحا حول هذه القضية مقابل 69٪ للطلبة الذين ينتمون للدين المسيحي الكاثوليكي أو الملحدين.

بالمقابل، يعتقد أقل من ثلثي المستجوبين أنه “من المبرر أن يُظهر المعلمون لطلابهم رسومات كاريكاتيرية أو يسخرون من الأديان لتوضيح شكل من أشكال حرية التعبير”.

وتفاعل العديد من المؤسسات الفرنسية ورجال السياسية والناشطين السياسيين مع نتائج هذا الاستطلاع حيث وصفه البعض بـ”المنحاز”، فيما شكك ناشطون في كون غالبية طلبة الثانوية المسلمين يعتبرون دينهم أهم من فرنسا.

Laïcité : Un nouveau sondage pour rien : un sondage IFOP – LICRA biaisé qui contredit ce qu'on sait du rapport des élèves à la laïcité. Une campagne contre les élèves musulmans et "non blancs" https://t.co/G4Dhx9fH4z pic.twitter.com/TOegoyrwi0 — Café pédagogique (@cafepedagogique) December 9, 2021

Etude @IfopOpinion pour @Le_DDV et la revue @_LICRA_ Plus d’un lycéen sur deux (55%) a été confronté à une forme d’expression du fait religieux en milieu scolaire, notamment les demandes de menus « confessionnels » (47%) et des absences des filles à des cours d’EPS (28%) pic.twitter.com/ifJffPbCYf — Ifop Opinion (@IfopOpinion) December 9, 2021

La radicalisation expliquée par le robinet d'eau dans les toilettes. https://t.co/oaT9QvRLga — Said Benmerad (@saidBenmerad) December 9, 2021

كما ذهب ناشطون إلى أن هذا الاستطلاع منحاز وأن المشرفين عليه يريدون تقديم الطلاب المسلمين على أنهم مجرد متمردين على القوانين الفرنسية.

S’il vous plaît ?! D’où vient se sondage?! Je suis de confession musulmane j’ai grandi à Aulnay sous bois, école Bougainville quartier 3000 dans les années 90´ clairement que des muslim et j’ai JAMAIS vu ou entendu un truc pareil https://t.co/8mvhu0Jdnt — Faïrouz (@FairouzMakeUp) December 9, 2021

C’est pas possible ils ont posé la question au lycée français de Kaboul, j’vois pas d’autres solutions https://t.co/U8hxAq8GLU — 🧞‍♂️رياض (@riyadoux) December 9, 2021

وترى الصحفية فايزة بن محمد أن الاستطلاع قدم قراءة مغلوطة تهدف فقط إلى الترويج للهجوم ضد العلمانية.

Ils sont allés jusqu’à demander si des élèves réclamaient des robinets dans les toilettes pour se laver après leurs besoins.

Ce qui est présenté ici comme une atteinte à la laïcité, pourrait en réalité s’appeler l’hygiène.

Chez certains, la médiocrité est une vocation. pic.twitter.com/0rNW57svkk — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) December 9, 2021

Ça commence à être fatiguant, épuisant, bizarrement c’est toujours les mêmes personnes, la Licra,Crif, Zemmour, Elizabeth Lévy, bref ils font tout pour dresser les Français contre les franco maghrébins, musulmans, africains, toujours la même propagande, haineuse https://t.co/QQ6jUwArX7 — djazz (@djazz28048086) December 9, 2021

يذكر أن استطلاع الرأي المعني تم تنفيذه من قبل باحثين متخصصين في معهد إيفوب الفرنسي باستخدام تقنية الاستبيان عبرالإنترنت، حيث تمت إدارته ذاتيًا في الفترة الممتدة بين 15 و20 يناير/كانون الثاني 2021، بالاعتماد على عينة مكونة من 1006 أشخاص، ممثلين عن طلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وأكثر. واهتم الاستطلاع بعدة محاور منها التدين وحق انتقاد الأديان في المدارس.