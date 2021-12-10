أردوغان: لا نقبل تحول أوربا إلى معسكر اعتقال لـ35 مليون مسلم (فيديو)

وفي السياق، قال أردوغان إن تركيا نقلت إلى أفغانستان بشكل واضح توصياتها وآراءها وانتقاداتها بشأن بعض النواقص بالعملية السياسية وخاصة الشمولية.
وذكر أن تركيا تواصل جهودها من أجل عدم انجرار أفغانستان مرة أخرى إلى الفوضى والاضطرابات والصراع.
وأضاف “ما نقوم به نفعله من أجل السلام والاستقرار والرفاهية في أفغانستان وجميع البلدان الشقيقة في المنطقة”.
وأوضح الرئيس التركي أن التطورات التي تشهدها أفغانستان أسهمت في زيادة مخاطر الهجرة، مؤكدًا أن تركيا التي تستضيف نحو 5 ملايين أجنبي بينهم 3.6 مليون سوري “غير قادرة على تحمل عبء موجة هجرة جديدة”.
ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، تستضيف البلدان ذات الدخل المرتفع ما متوسطة 2.7 لاجئًا لكل 1000 شخص بينما تستضيف البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض ما نسبته 5.8 لاجئًا فيما تستضيف أفقر البلدان ثلث اللاجئين في العالم.
وأشار إلى أن الأزمة السورية نموذجية من حيث إظهار المواقف التمييزية والإقصائية واللاإنسانية للدول الغربية تجاه اللاجئين، وبيّن أن العالم الغربي أخذ وضعية القرود الثلاثة (لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم) حيال الأزمة التي أنهت عامها العاشر.
وشدد على أن الغرب لم يتخذ أي خطوة لتخفيف العبء الإنساني على الملايين شمالي سوريا، ولم يتردد في دعم التنظيمات الإرهابية تحت غطاء مكافحة تنظيم الدولة.
وقال “إضافة إلى هجمات النظام والتنظيمات الإرهابية فإن نفاق العالم الغربي له دور في مقتل ما يقرب من مليون في سوريا واضطرار 12 مليون آخرين إلى مغادرة منازلهم”.
ولفت إلى أن الأشقاء السوريين الأبرياء دفعوا فاتورة انعدام ضمير البلدان الغربية وفشل النظام الدولي.