لم تعد إليزابيث الثانية على رأس الدولة.. بربادوس تصبح أحدث جمهورية في العالم (فيديو)

أعلنت جزيرة بربادوس الكاريبية نفسها جمهورية في حفل ضخم أقيم، مساء الإثنين، في عاصمتها بريدجتاون لتنهي بذلك وجود الملكة إليزابيث الثانية رسميا على رأس الدولة.

وانهى قرار بربادوس إرث امتد لأكثر من 400 عام منذ رسو سفينة إنجليزية على شاطئ الجزيرة وإعلان خضوع البلاد لتاج الملك جيمس الأول.

وأدت ساندرا ماسون اليمين الدستورية كأول رئيسة لـباربادوس بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لاستقلال الجزيرة.

وتناضل ساندرا ماسون من أجل الابتعاد عن الماضي الاستعماري في الدولة الواقعة شمال غربي المحيط الأطلسي.

LIVE: People celebrate as Barbados officially declared a republic https://t.co/D1in52nVAf — Reuters (@Reuters) November 30, 2021

وحضر أمير ويلز تشارلز الحفل كممثل للملكة وكمن يخلفها في رئاسة الكومنولث.

ولم يحضر الأمير تشارلز إلى بربادوس اضطراريا لكنه فعل ذلك ليبعث رسالة مفادها الحرص على الوحدة وعدم اعتبار الأمر بمثابة فسخ للشراكة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

الأمير تشارلز يحصر حفل تنصيب أول رئيسة للمستعمرة البريطانية السابقة بربادوس (getty)

وأعلن قصر بكنغهام احترامه قرار بربادوس.

وأرسلت الملكة إليزابيث رسالة تهنئة إلى رئيسة بربادوس وأعربت عن سعادتها بتحول الجزيرة إلى جمهورية ضمن اتحاد دول الكومنولث.

The Queen has sent a message to the President and people of Barbados as it becomes a Republic within the Commonwealth: — The Royal Family (@RoyalFamily) November 30, 2021

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من انتخاب برلمان المستعمرة البريطانية السابقة التي كانت تلقب باسم “إنجلترا الصغيرة” ساندرا ماسون أول رئيسة للبلاد على الإطلاق بأغلبية ثلثي الأصوات في أعقاب محاولة التحول إلى جمهورية منذ أكثر من عقدين.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أعلنت بربادوس عزمها عزل الملكة إليزابيث كرأس للدولة لتصبح جمهورية.

ساندرا ماسون تزيح الملكة إليزابيث من على رأس دولة بربادوس (مواقع)

من هي ساندرا ماسون؟

وفازت ساندرا ماسون (72 عاما) بثلثي الأصوات في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان لتصبح أول رئيسة لدولة بربادوس منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

بدأت حياتها المهنية كمعلمة في مدرسة ثانوية ثم أصبحت موظفة في أحد البنوك ثم حصلت على ترقية لتشغل منصب مديرة البنك.

وفي عام 1978، عملت ساندارا قاضية في محكمة الأحداث والأسرة واستمرت في منصبها حتى عام 1992، وكانت أول امرأة تترأس محكمة الاستئناف في بربادوس.

وفي عام 2014 كانت أول مواطن من بربادوس يتم تعيينه عضوا في هيئة التحكيم التابعة لأمانة الكومنولث، ومقرها لندن، كما شغلت منصب الحاكم العام للجزيرة منذ 2018.

Pride of Nationhood: Declaration of the Republic and Installation of the President of Barbados https://t.co/ed0w9vvwJd — Mia Amor Mottley (@miaamormottley) November 30, 2021