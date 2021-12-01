أمل طقاطقة تتحدث لـ”الجزيرة مباشر” عن سنوات الاعتقال وظروف الأسيرات في سجون الاحتلال (فيديو)

اعتبرت الأسيرة المحررة أمل طقاطقة والتي كانت تعد أقدم معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن التهمة التي تلحق بأي فلسطيني هي “انتماءه لأرضه”.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، عقب حصولها على الحرية بعد 7 سنوات في المعتقل إن سلطات الاحتلال تتهم المعتقلين “زورا” عقابا على “صمودهم وانتماءهم” لفلسطين.

وأضافت “الاحتلال يريد أن يهجرنا جميعا. يريد فلسطين بأكملها له”.

وبينما تحتفي أمل (27 عاما) بحريتها وسط عائلتها إلا أن هذه السعادة لا زالت منقوصة، على حد قولها، لأنها تركت وراءها أسيرات معتقلات في ظروف صعبة وفي ظل عنف ومعاملة غير إنسانية من سلطات الاحتلال في سجن الدامون.

وتابعت “معاملة سلطات الاحتلال لنا عنيفة جدا. يتعمد الاحتلال تعذيبنا نفسيا وبدنيا”.

وأشارت إلى أنها تركت وراءها 31 أسيرة في سجن الدامون تنتهك خصوصيتهن باستمرار.

وأردفت “سجن الدامون شديد الرطوبة وبه كاميرات مراقبة تعمل على مدار اليوم دون توقف وحمامات الاستحمام خارج الغرف ما يحد من حركة الأسيرات”.

بيد أنها في المقابل شددت على أن الأسيرات الفلسطينيات “خير سند ومعين لبعضهن بعض ولديهن صمود وإيمان بقضيتهن يتحدين بهما محاولات سلطات الاحتلال لتعكير صفو حياتهن”.

وأعربت أيضا عن إمتنانها بأنها كانت مصابة عندما اعتقلت.

وقالت “سنوات الاعتقال زادتني قوة وثبات وجروحي عززت إيماني وأشعر بالإمتنان لهذه الجروح لأنها جعلت دمائي تسيل على هذا الثرى” في إشارة إلى أرض فلسطين.

الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم تتنفس هواء الحرية بعد 7 سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال الحمدلله على السلامة ❤️ pic.twitter.com/utCk4XxJBf — مش هيك (@meshhek) November 30, 2021

وفي السياق، كشفت الأسيرة المحررة عن رغبتها في أن تتوصل السلطات الفلسطينية مع سلطات الاحتلال إلى صفقة شاملة تضمن حرية جميع الأسيرات.

يشار إلى أن الأسيرة المحررة أمل طقاطقة اعتقلت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014 بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطن غوش عتصوين جنوبي بيت لحم.

وخضعت طقاطقة خلال فترة اعتقالها لعدة عمليات جراحية في مستشفى هداسا الإسرائيلي وما تزال تعاني جراء الإصابات.

وتعتقل إسرائيل 31 فلسطينية، من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق تقارير لنادي الأسير الفلسطيني.

بعد اعتقال دام ٧ سنوات

أمل طقاطقه حرّه🕊💚🌿 pic.twitter.com/cIhnUtfAD2 — كَيَانْ 𓂆🌿 🇵🇸 (@kyano1198) November 30, 2021