أردوغان: حريصون على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية ومصر والخطوة مع أبو ظبي تاريخية (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حرص أنقرة على الارتقاء بالعلاقات مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس خلال مقابلة أجرتها معه قناة (تي آر تي) الحكومية.

وقال أردوغان: سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل.

وفيما يخص العلاقات مع مصر، أكد أردوغان أنها متواصلة على مستوى الوزراء، وأنه يمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص.

وعن التطورات الأخيرة في علاقات تركيا مع الإمارات، شدد الرئيس على أن الخطوة التي تم اتخاذها مع أبو ظبي “تاريخية”.

#أردوغان: الخطوة التي اتخذناها مع #الإمارات مهمة وتاريخية وهناك اتفاق بنحو 11 مليار دولار وخطوات أخرى مهمة وسأزور أبو ظبي في فبراير/شباط المقبل pic.twitter.com/9sk6k3uTQj — TRT عربي (@TRTArabi) November 30, 2021

وزاد: هناك اتفاقيات مبدئية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، لافتًا إلى أنه يستعد في فبراير/شباط 2022 لزيارة الإمارات ردًا للزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح أردوغان أن هناك زيارات مماثلة سيقوم بها خلال الفترة الحالية وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان.

وشدد أردوغان كذلك على أن العلاقات مع الإمارات ستصل في ظل هذه التطورات إلى نقطة مختلفة، لافتًا إلى أن بلاده عازمة على تحسين علاقاتها مع دول الخليج كافة.

وبيّن الرئيس التركي أن هناك مباحثات ستجرى مع البحرين، لافتًا أن مسؤولين بحرينيين سيزورون أنقرة في وقت لاحق، لعقد لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون.

وأفاد أن “هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بيننا وبين دول الخليج، فاقتصاداتنا متكاملة، وآمل أن نرى مشاريع تعاون جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة”.

وعن السبب في اتجاه تركيا لتطوير علاقاتها مع تلك الدول، قال أردوغان “لأن كل شعوب هذه المنطقة لها علاقات مختلفة مع بعضها، فنحن معًا قمنا بإنشاء التاريخ القديم، وتقاسمناه ونتقاسمه”.