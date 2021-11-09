غزة.. حكم قضائي بإعدام 3 فلسطينيين بتهمة “التخابر” مع إسرائيل

أعلن القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أحكاما بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، أُدين اثنان منهم بتهمة “التخابر مع إسرائيل” والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على 6 فلسطينيين آخرين.

وأوضحت هيئة القضاء العسكري في بيان لها أن “الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تضمنت 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال (إسرائيل)، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979”.

وتابعت “كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة”.

وأكدت هيئة القضاء العسكري “أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية”.

وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر القضاء العسكري في غزة أحكاماً بالإعدام على 6 فلسطينيين أدينوا أيضاً بـ”التخابر مع اسرائيل”، ودعتهم إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا “من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول”.

وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في القطاع وطالب بالتوقف عن فرض هذه العقوبة.

وأكد مركز الميزان، أواخر الشهر الماضي، أن أحكام الإعدام هي “سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة”.