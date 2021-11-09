سد النهضة.. وزير الخارجية المصري يدعو لاستئناف المفاوضات “في أسرع وقت”

دعا وزير خارجية مصر سامح شكري أمس الإثنين إلى استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان للخارجية عقب لقاء بين شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن في ظل تعثر مفاوضات السد منذ أشهر وعدم تحديد موعد لاستئنافها.

وأوضح البيان أن شكري الذي يزور الولايات المتحدة منذ الجمعة التقى بلينكن، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي برئاستهما.

‫ وتمنى شكري أن يخرج الحوار الاستراتيجي بنتائج تعكس تميز وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.

والحوار الاستراتيجي الذي انطلق الإثنين هو الأول بين البلدين من 2015 وتضمنت جلسته الافتتاحية الإثنين مناقشات قضايا التعاون بين البلدين.

بحضور وفدي البلدين… وزير الخارجية #سامح شكري ونظيره الأمريكي يفتتحان فعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة. 🇪🇬🤝🇺🇸@StateDept pic.twitter.com/na2FXoTreR — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 8, 2021

وبشأن مستجدات ملف سد النهضة شدد شكري على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وسبق أن توصلت واشنطن لاتفاق مبدئي حول تشغيل وملء السد قبلته مصر ولم توقعه إثيوبيا وسط أحاديث متكررة منها عن دعم الوصول لاتفاق يراعي مصالح البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.