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سياسة|مصر

سد النهضة.. وزير الخارجية المصري يدعو لاستئناف المفاوضات “في أسرع وقت”

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري (منصات التواصل)
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202109:19 AM (مكة المكرمة)

دعا وزير خارجية مصر سامح شكري أمس الإثنين إلى استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان للخارجية عقب لقاء بين شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن في ظل تعثر مفاوضات السد منذ أشهر وعدم تحديد موعد لاستئنافها.

وأوضح البيان أن شكري الذي يزور الولايات المتحدة منذ الجمعة التقى بلينكن، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي برئاستهما.

‫ وتمنى شكري أن يخرج الحوار الاستراتيجي بنتائج تعكس تميز وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.

والحوار الاستراتيجي الذي انطلق الإثنين هو الأول بين البلدين من 2015 وتضمنت جلسته الافتتاحية الإثنين مناقشات قضايا التعاون بين البلدين.

وبشأن مستجدات ملف سد النهضة شدد شكري على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وسبق أن توصلت واشنطن لاتفاق مبدئي حول تشغيل وملء السد قبلته مصر ولم توقعه إثيوبيا وسط أحاديث متكررة منها عن دعم الوصول لاتفاق يراعي مصالح البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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