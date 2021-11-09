خليل الحية للجزيرة مباشر: نتعهد بضم أسرى جلبوع والبرغوثي وسعدات لصفقة التبادل مع الاحتلال (فيديو)

قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية إن الحركة وعدت بأن يكون “أسرى سجن جلبوع الستة والقائد مروان البرغوثي والقائد أحمد سعدات ضمن أسماء صفقة التبادل”.

وحذر الحية في لقاء مع (مباشر مع) على قناة الجزيرة مباشر من أنه “إذا لم يدفع الاحتلال ثمن صفقة التبادل، فلن يرى جنوده النور”.

وأكد أن المقاومة تحتفظ الآن بأربعة أسرى إسرائيليين بينهم جنديان.

وذكر الحية أن الاحتلال هو من يعطل “ملف تبادل الأسرى، وحاول ربط هذا الملف بالإعمار ورفع الحصار وفشل في ذلك”.

وأوضح أن “المقاومة تفصل ملف تبادل الأسرى عن ملف إنهاء الحصار وأخبرنا كل الوسطاء بما فيهم الإخوة في مصر بذلك”.

وقال الحية أن حركة حماس “تسعى بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة”، مؤكدا تقدير الحركة “للجهود القطرية والمصرية” في هذا الإطار.

وأشار إلى أن “العلاقة مع مصر لها آثار إيجابية واضحة على تخفيف الحصار عن قطاع غزة”.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الحية إن المطلوب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن أن يتحمل المسؤولية الكبرى عن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني لأن الانقسام ضار بالقضية الفلسطينية”.

وأضاف أن “السلطة (الفلسطينية) غدت اليوم عبئاً على المشروع الوطني الفلسطيني”، مشيرا إلى أن “ملف الحريات يشهد انتكاسات من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية” المحتلة.

وذكر الحية أن السلطة الفلسطينية “ألغت الانتخابات بحجة القدس لكنها خائفة من توقعات النتائج بتغيير مواقع القوى” على الصعيد الداخلي الفلسطيني.

وأعرب مسؤول حماس عن “الترحيب بكل أشكال الدعم طالما تتجه نحو فلسطين والقدس الشريف”.

وأشار إلى أن “قطر من الدول الحاضنة للقضية الفلسطينية وتقدم دعما سياسيا للقضية في كل محافل العالم”.

وأضاف أن الدعم الإيراني كان من أكبر العوامل المؤثرة على “قوة المقاومة في فلسطين وقدراتها وصمودها في وجه الاحتلال”.

وقال الحية إنه “ليس لدينا مشكلة في التعامل مع أي مكون في العالم باستثناء الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “الدول أو الأشخاص أو الكيانات التي تطبع مع الاحتلال هي في الحقيقة تطعن الشعب الفلسطيني في الظهر”.