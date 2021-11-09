الاحتلال ينذر بهدم بناية في الطور يقطنها نحو 80 مقدسيا.. والأهالي: أبدا لن نغادر (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 3 منازل مأهولة بقرية الولجة غرب بيت لحم في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت مقدسيا على هدم منزله ذاتيًا وأخطرت بهدم منزل آخر في جبل المكبر، وبناية كبرى يقطنها حوالي 80 فلسطينيًا في بلدة الطور.

وفي بلدة الطور شرقي القدس، التقت الجزيرة مباشر فايز خلفاوي أحد سكان البنايات المهددة بالهدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلفاوي للجزيرة مباشر “البناية منذ عام 2011 تضم 10عائلات مقدسية حاولنا 5 مرات استخراج ترخيص لها، وفي كل مرة يرفضون وآخر هذه المحاولات كانت الخميس الماضي وأعطونا مهلة من الخميس إلى الأحد لإخلائها”.

وأضاف “لم يكن هناك مجال لإخلائها لأنه لا يوجد مكان نذهب إليه أين نذهب، ومددوا لنا إلى اليوم وهو آخر مهلة ونحن نقيم بالبيت ولن نغادر”.

وعن سبب قرار الاحتلال هدم المنزل قال خلفاوي “حجة الاحتلال أنه لا يوجد ترخيص وكلما تقدمنا للترخيص لا يعطونا إياه، والبناية فيها من 70 إلى 80 شخصا أكثرهم أطفال وهناك نحو 70 إلى 80 بيتًا مهددون بالهدم”.

وأضاف ” أمرونا بإخلاء البيت وهدمه ذاتيًا أو يقوم الاحتلال بهدمه ويطالبوننا بقيمة مليوني شيكل”.

وتابع “لن نهدم البيت ومقيمين حتى آخر ثانية، البناية بعيدة عن الشارع ولا تسبب أي معوقات، وإذا هدموا البناية سنقيم أمامها في العراء حتى نجد حلًا”.

واختتم حديثه بقوله “الاحتلال يتبع سياسة التهجير ويقوم بهجمة شرسة على أهالي القدس الشرقية، أينما تذهب تجد قرار هدم أو أسير أو شهيد أو جريح. كل بيت في القدس مصاب”.

التغريبة الفلسطينية .. أطفال عائلات بلدة الطور الـ10 التي سيهدم الاحتلال منازلها، يساعدون أهاليهم في إخلائها من من أغراضهم وألعابهم. pic.twitter.com/LCYCw5VNZ3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2021

هدم ذاتي

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عائلة المقدسي عزيز عويسات واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32 ألف شيكل، بحجة بنائه دون ترخيص، مضيفة أنها أُجبرت على الهدم تجنبًا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال.

وأشارت إلى أن قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال بالهدم الذاتي حتى مساء أمس.

وفي ذات السياق أخطرت قوات الاحتلال المقدسي عطا جعفر، بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.

هدم 3 منازل بالضفة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قروي الولجة (غرب بيت لحم) خضر الأعرج، أن المنازل الثلاثة المستهدفة تقع في منطقة “عين جويزة”، وتبلغ مساحة كل منها نحو (80 مترًا مربعًا) وتعود لشقيقين من عائلة أبو التين إضافة إلى ابن شقيقهم.

قوات الاحتلال تهدم منشأة سكنية لعائلة ابو التين في بلدة الولجة جنوب غرب القدس

أنشئت قبل 8 أشهر وتؤوي 7 أفراد بمساحة 75 متر مربع pic.twitter.com/dtnZzjOOJv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 9, 2021

وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتلال سبق وهدمت منزل أحد الشقيقين في ذات المنطقة وأعاد تشييده.

وتتعرض منطقة “عين جويزة” لهجمة استيطانية منذ سنوات تتمثل بهدم العشرات من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.

#شاهد | لحظة هدم بناية سكنية في بلدة بيت حنينا بـ #القدس المحتلة ذاتياً بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص pic.twitter.com/GrPPatybz6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 9, 2021