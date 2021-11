محكمة يديرها الحوثيون تسجن عارضة أزياء يمنية لانتهاكها الأخلاق العامة

قال ناشطون إن محكمة تديرها سلطات الحوثيين في اليمن أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات على الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، في حكم قالت منظمة العفو الدولية إنه تعسفي ويستند إلى أسباب زائفة.

وكان قد أُلقي القبض على انتصار وهي في العشرينات من العمر، في فبراير/ شباط الماضي عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ اندلاع صراع اليمن قبل أكثر من ست سنوات.

وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قائلا “ندين بشدة إصدار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحكاما غير قانونية بإدانة الفنانة الاستعراضية، انتصار عبدالرحمن الحمادي وثلاث من زميلاتها “يسرى الناشري، ومحلية البعداني، ورقية السوادي” بتهم ملفقة في أحد المحاكم الخاضعة لسيطرتها،وتشويه سمعتهن، واعتقالهن لمدد متفاوتة من سنة الى 5 سنوات”.

واعتبر الإرياني “الأحكام غير قانونية بتهم ملفقة وهي محاولة للتغطية على جريمة اختطاف مليشيا الحوثي الارهابية للفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها، واخفائهن قسريا، وتعذيبهن نفسيا وجسديا، وتلطيخ سمعتهن“ حسب وصفه.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن الأحكام الصادرة والمتفاوته بحق الحمادي وزميلاتها يثبت من جديد خطورة استمرار سيطرة الجماعة على السلطة القضائية، واستخدامها أداة لمعاقبة المعارضين وأصحاب التوجهات الفكرية والثقافية والدينية المخالفة.

وأبلغ ناشطون ومسؤولون قانونيون بأن محكمة في صنعاء أصدرت الحكم عليها ،أمس الأحد،.

وسبق أن أبلغ مصدر قضائي يمني بأن الحمادي تواجه اتهاما بإتيان تصرفات غير لائقة وبمخالفة تعاليم الإسلام.

وقالت منظمة العفو الدولية في مايو/ أيار الماضي لقد “تعرضت الحمادي خلال احتجازها إلى الاستجواب وهي معصوبة العينين، كما تعرضت للإساءة الجسدية واللفظية، وإهانات عنصرية وأجبرت على ‘الاعتراف’ بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة مخدرات وممارسة الدعارة”.

#Yemen: Actress and model Intissar al-Hammadi arbitrarily detained to be subjected to forced "virginity test" according to new information obtained by @amnesty. Such tests amount to torture under international law https://t.co/9urvDnd2d3

— amnestypress (@amnestypress) May 7, 2021