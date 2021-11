“أنقذوا حي الشيخ جراح”.. حملة تتصدر المنصات من جديد بعد قرار محكمة الاحتلال

عاد وسم (أنقذوا حي الشيخ جراح) لتصدر قائمة الأعلى تداولًا على منصات التواصل العربية بعد أن كان عنوان حملة واسعة الانتشار عبر العالم بجميع اللغات خلال العدوان الإسرائيلي على أهالي الحي في القدس المحتلة في مايو/أيار الماضي.

واستأنف المقدسيون الاحتجاجات في الحي منذ الثلاثاء الماضي، بعد أن أعلنت عائلات حي الشيخ جراح رفضها عرض “التسوية” الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلها بالحي لصالح مستوطنين.

وكانت محكمة الاحتلال قد حددت 2 نوفمبر/تشرين الثاني، موعدًا أخيرًا لاستلام رد العائلات الفلسطينية على اقتراح اعتبار “شركة (نحلات شمعون) الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين”.

"آن الأوان أن ينتهي شبح نكبتنا"..

أهالي #حي_الشيخ_جراح يرفضون التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي وتحويلهم لـ "مستأجرين محميين " pic.twitter.com/w6JNfe4EB3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2021

وادعت المحكمة بأن الشركة “ستتعهد بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية”.

وجددت الناشطة منى الكرد رفض الأهالي لقرار المحكمة، قائلة “لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا”، مشددة على أن “تبعات هذا الرفض ستكون صعبة” وأن “محكمة الاحتلال تماطل باتخاذ القرار، وتحاول أن تسوّق صورة أنها منصفة للعالم، هذه المحكمة فاشية عنصرية لا نؤمن بها”.

الناشطة منى الكرد :" نعم رفضنا التسوية، فنحن لا نرضى بأنصاف الحلول ولن نتنازل عن اي شبر من أرضنا

لكن ستكون تبعات هذا الرفض صعبة علينا

محكمة الاحتلال تماطل باتخاذ القرار، وتحاول ان تسوق صورة انها منصفة للعالم هذه المحكمة فاشية عنصرية لا نؤمن بها"#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/b1WhPISoJY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2021

وتداول الناشطون عبر الوسم تقريرًا نشرته قناة (فلسطين) استقت فيه آراء بعض أطفال حي الشيخ جراح الذين عبروا عن رعبهم من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال على السكان.

هكذا يعيش أطفال حي الشيخ جراح طفولتهم! خوف ورعب من الاعتداءات المتكررة.

ان الاوان أن تنتهي نكبتنا!!#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/uCMBmG6KiQ — 𓂆🇵🇸OsEel EiD (@EidOseel) November 7, 2021

ونشرت الإعلامية سمر جراح خريطة لمدينة القدس المحتلة، تظهر أن “حي الشيخ جراح مجرد مقدمة لنوايا الكيان الاستعماري في تهويد المدينة وتدمير الهوية الفلسطينية العربية”.

#انقذوا_حي_الشيخ_جراح هذه خريطة لمدينة القدس المحتلة. حي الشيخ جراح مجرد مقدمة لنوايا الكيان الاستعماري في تهويد المدينة وتدمير الهوية الفلسطينية العربية. pic.twitter.com/7VbfIqYd6Y — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) November 7, 2021

ووصف الإعلامي المصري أسامة جاويش ما يحدث في الشيخ جراح بأنه “تهجير قسري وتطهير عرقي وجريمة حرب”.

ما يجري في حي الشيخ جراح هو

تهجير قسري

تطهير عرقي

جريمة حرب

#انقذوا_حي_الشيخ_جراح — Osama Gaweesh (@osgaweesh) November 7, 2021

وقالت الإعلامية روعة أوجيه إن “قضية حي الشيخ جراح لم تمت ولم تنتهِ” وأن “أهل الحيّ يصارعون في المحاكم وينتظرون حكماً ينصفهم”، معتبرة أن “إعادة القضية للواجهة واجبٌ، ليتوقّف التطهير العرقي للقدس وليسقط الاحتلال ونظام الفصل العنصري”.

#انقذوا_حي_الشيخ_جراح قضية لم تمت ولم تنتهِ. ما زال أهل الحيّ يصارعون في المحاكم وينتظرون حكماً ينصفهم. إعادة القضية للواجهة واجبٌ علينا جميعاً. فليتوقّف عذا التطهير العرقي للقدس وليسقط الاحتلال ونظام الفصل العنصري. — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) November 7, 2021

ونشر المشاركون في الحملة رسمًا لمنازل الحي العريق وعليها أسماء كل عائلة من عائلاته، ودعت الناشطة سلسبيل الدويمة إلى الاستمرار في الحديث عن فلسطين والشيخ جراح.

ونقلت الناشطة نور نصر دعوة أهالي الحي لدعمهم عبر توسيع الحملة الإلكترونية وتقويتها.

وكتب ناشطون باللغة الإنجليزية لتدويل الحملة عبر وسم (Save Sheikh Jarrah)، وأكد الناشط فضل سامي أن أهالي الشيخ جراح ليسوا وحدهم “لن ندعهم يواجهون هذا الاحتلال الاستعماري وحدهم، سنفضح هذا النظام الفاشي وجرائمه بحق الفلسطينيين”.

We are all with them and won’t let them face this colonial occupation alone, we will expose this fascist regime and its crimes against the Palestinians.#SaveSheikhJarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/cZg9oRQpUn — F.S (@Fadhl_Sami) November 7, 2021

وقال محمد الكرد إن “7 عائلات في الشيخ جراح تواجه خطر التهجير القسري على أيدي المستوطنين والنظام القضائي الإسرائيلي الاستعماري غير المتكافئ”، مشددًا “حان الوقت لانتهاء نكبتنا”.

7 families in Sheikh Jarrah still face the imminent risk of forced dispossession at the hands of foreign settler organization and the asymmetrical, colonial Israeli juridicial system. It’s time that our Nakba ends. #SaveSheikhJarrah #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) November 7, 2021

وأوضح الناشط جلال شدة التطهير العرقي في القدس وكيف “يزيل الاحتلال منازل الفلسطينيين لبناء حدائق توراتية ويرفض تصاريح البناء ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش ويشرع سرقة منازلنا”.

The cruelty of Ethnic Cleansing in Jerusalem is extreme.

They remove people to build Biblical Parks, they deny building permits, they demolish homes, they put up walls & checkpoints, they legalise theft of our homes, their laws are racist by design

It must STOP! #SaveSheikhJarrah — Jalal (@JalalAK_jojo) November 7, 2021

ويحاول الاحتلال منذ سنة 1972 بإقناع العائلات الـ 28 بالتنازل عن منازلهم للمستوطنين.

وكان المتحدث باسم عائلات حي الشيخ جراح عارف حماد، قد أفاد بأن الحكومة الأردنية منحت العائلات المهاجرة هذه المنازل سنة 1956، لكن وقوع حرب 1967 منعتهم من تسجيل ملكيتها بأسمائهم.

وأضاف حماد في مرور سابق على مسائية الجزيرة مباشر، “تحاول الوحدات الاستيطانية ومحاكم الاحتلال سحب اعترافهم بأن المستوطنين يملكون الأرض وأنهم محض مستأجرين”.

وقال إن الأمر “بدأ بإغراءات مالية كبيرة ثم تهديدات بالقتل” لكن دون جدوى.

وكشف حماد مدى أهمية الحي بالنسبة للاحتلال إذ يقع شمال البلدة القديمة ويخطط المستوطنون لإزالة الحي وإقامة 250 وحدة سكنية وقطع التواصل بين شرقي القدس المحتلة وغربيها، واستيفاء ما تبقى من الحوض المقدس حول البلدة القديمة.