الصين تبني نماذج لسفن البحرية الأمريكية في منطقة تدريب على إطلاق الصواريخ (فيديو)

أظهرت صور التقطت بقمر صناعي تابع لشركة (ماكسر للتكنولوجيا) وجود نماذج بالحجم الطبيعي لحاملات طائرات عسكرية أمريكية وسفن حربية تابعة للجيش الأمريكي في صحراء تكلامكان بإقليم (شينغيانغ).

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الجيش الصيني بنى هذه النماذج في إطار جهود بيجين في مجال التدريب العسكري من أجل التصدي لأي صدام مستقبلي لاسيما مع الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية إن هذه الصور توضح أيضا سعي بيجين لتعزيز قدراتها على التصدي للبحرية الأمريكية بينما ما يزال التوتر مع واشنطن مستمرا بسبب تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت، الأحد الماضي، الإطار الخارجي بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أمريكية ومدمرتين على الأقل للصواريخ الموجهة من فئة (أرلي بيرك بنيت).

والتقطت الصور من منطقة تبدو وكأنها “مجمع تدريب جديد” للجيش الصيني في صحراء تكلامكان.

ونقل المعهد البحري الأمريكي عن شركة الاستخبارات الجغرافية المكانية (أول سورس أناليسيز) قولها إن مجمع التدريب في تكلامكان “يستخدم لاختبار الصواريخ الباليستية”.

وتأتي هذه الصور وسط مخاوف متزايدة من احتمال نشوب صراع عسكري بين أكبر اقتصادين في العالم واشنطن وبيغين.

