أرقام صادمة بشأن سوريا واليمن.. تقرير أممي: 45 مليونا حول العالم يواجهون خطر المجاعة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين أن عدد الناس الذين يواجهون خطر المجاعة في العالم ارتفع إلى 45 مليونًا.

وأفاد البرنامج في بيان “سجل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ارتفاعًا في عدد الناس الذين يواجهون خطر المجاعة في 43 دولة ليصل إلى 45 مليونًا، مقارنة بـ 42 مليونًا في وقت سابق من العام الجاري و27 مليونًا عام 2019.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الأممي ديفيد بيسلي “هناك أكثر من 45 مليون شخص على شفا المجاعة في وقت تتعرض فيه تدفقات التمويل التقليدية لضغوط”.

وأضاف “نحتاج إلى 7 مليارات دولار حتى نتجنب خطر المجاعة على مستوى العالم، ومع ارتفاع تكلفة المساعدات الإنسانية سنحتاج إلى مزيد من الأموال للوصول إلى المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم”.

All the hunger problems happened in the World many of them is not a natural outcome but 75% is man made hunger due to political war fighting — DARESALAAMFINEST (@undertenafrica) November 8, 2021

وحذر بيسلي من أن مستوى انعدام الأمن الغذائي في سوريا بلغ أعلى مستوى منذ بدء الصراع عام 2011؛ مشيرًا أن هناك حوالي 12.4 مليون شخص في سوريا لا يعرفون من أين ستأتي وجباتهم الغذائية.

وأضاف “أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليونًا) يواجهون خطر الجوع الحاد، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 802 ملايين دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة الأشهر المقبلة”.

ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربًا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مما دفع ملايين الناس إلى النزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

أما اليمن فيشهد حربًا منذ أكثر من 7 سنوات أودت بحياة 233 ألف شخص وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.