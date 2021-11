أرقام صادمة بشأن سوريا واليمن.. تقرير أممي: 45 مليونا حول العالم يواجهون خطر المجاعة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين أن عدد الناس الذين يواجهون خطر المجاعة في العالم ارتفع إلى 45 مليونًا.

وأفاد البرنامج في بيان “سجل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ارتفاعًا في عدد الناس الذين يواجهون خطر المجاعة في 43 دولة ليصل إلى 45 مليونًا، مقارنة بـ 42 مليونًا في وقت سابق من العام الجاري و27 مليونًا عام 2019.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الأممي ديفيد بيسلي “هناك أكثر من 45 مليون شخص على شفا المجاعة في وقت تتعرض فيه تدفقات التمويل التقليدية لضغوط”.

وأضاف “نحتاج إلى 7 مليارات دولار حتى نتجنب خطر المجاعة على مستوى العالم، ومع ارتفاع تكلفة المساعدات الإنسانية سنحتاج إلى مزيد من الأموال للوصول إلى المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم”.

