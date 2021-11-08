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سياسة|سوريا

نازحة سورية تفقد بصرها من البكاء بعد مقتل ابنها (فيديو)

أم رياض من ريف حماة الشمالي فقدت بصرها بعد مقتل ابنها خلال أحداث الثورة السورية
8/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202107:53 PM (مكة المكرمة)

بث ناشط سوري عبر حسابه على انستغرام مقاطع فيديو مؤثرة لأم سورية مسنة فقدت بصرها من شدة البكاء بعد مقتل ابن لها واعتقال آخر خلال أحداث الثورة السورية.

وقالت السيدة إن عمرها 63 عاما وأصيبت بداء السكري لحزنها الشديد على ابنها وتطور المرض لتفقد بصرها، ولم تفلح الأدوية في رد بصرها لها.

وأضافت أنها لا تملك سوى البكاء على ابنها رياض، الذي قتل وترك أربعة أبناء.

ونزحت أم رياض من ريف حماة الشمالي إلى المخيمات في ريف إدلب الشمالي منذ ثلاث سنوات.

وتحدثت “أم رياض” عن المتاعب وصعوبات الحياة التي تواجهها هي وعائلة ابنها رياض.

وتسببت الحرب في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات

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