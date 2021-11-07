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سياسة|فرنسا

اعتداءات عنصرية تستهدف 3 مساجد تركية في فرنسا.. إليك التفاصيل (صور)

ازدادت الاعتداءات على المسلمين في فرنسا بنسبة 53% خلال عام 2020 (الفرنسية)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202107:32 PM (مكة المكرمة)

تعرضت 3 مساجد تابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في مدن (مونتليبون) و(بونتارلييه) و(روبيكس) الفرنسية لاعتداءات عنصرية.

وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن مجهولين رسموا صلبانا وكتبوا عبارات معادية للإسلام على جدران المساجد الثلاثة.

وأدان البيان بشدة الاعتداءات العنصرية التي طالت المساجد، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ السلطات المعنية لمحاسبة الفاعلين.

وأعرب البيان عن شكره للسلطات الفرنسية على تعاونها من أجل إلقاء القبض على الضالعين في الاعتداءات على المساجد.

ودعا البيان إلى ضرورة الابتعاد عن مثل “هذه التصرفات الاستفزازية”.

والعام الماضي ازدادت الاعتداءات على المسلمين في فرنسا بنسبة 53% مقارنة بالعام الذي قبله.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة، فحتى منتصف 2016، كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

في حين تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوربي عند حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الحدث، وعبروا عن استنكارهم من استهداف المساجد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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