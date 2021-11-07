اعتداءات عنصرية تستهدف 3 مساجد تركية في فرنسا.. إليك التفاصيل (صور)

تعرضت 3 مساجد تابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في مدن (مونتليبون) و(بونتارلييه) و(روبيكس) الفرنسية لاعتداءات عنصرية.

وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن مجهولين رسموا صلبانا وكتبوا عبارات معادية للإسلام على جدران المساجد الثلاثة.

وأدان البيان بشدة الاعتداءات العنصرية التي طالت المساجد، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ السلطات المعنية لمحاسبة الفاعلين.

وأعرب البيان عن شكره للسلطات الفرنسية على تعاونها من أجل إلقاء القبض على الضالعين في الاعتداءات على المساجد.

ودعا البيان إلى ضرورة الابتعاد عن مثل “هذه التصرفات الاستفزازية”.

Communiqué sur les attaques contre les mosquées Ditib pic.twitter.com/JHwJC1YrVv — France DITIB (@FransaDITIB) November 7, 2021

والعام الماضي ازدادت الاعتداءات على المسلمين في فرنسا بنسبة 53% مقارنة بالعام الذي قبله.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة، فحتى منتصف 2016، كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

في حين تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوربي عند حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الحدث، وعبروا عن استنكارهم من استهداف المساجد.

Fransa’da bir gecede 3 Türk camisine saldırı! Roubaix, Montlebon ve Pontarlier kentlerindeki camilere İslamofobik sloganlarla saldırı düzenlendi. pic.twitter.com/7hWKJmngtV — Ömer AYDIN (@aydinomer) November 7, 2021

ثلاثة مساجد تتعرض، فجر اليوم الأحد، لهجمات عنصرية في مدن روبيه ومونتليبون وبونتارلير في فرنسا pic.twitter.com/5ppiUSX50n — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) November 7, 2021

3 مساجد تتعرض لهجوم عنصري في ليلة واحدة في مدن روبيه ومونتليبون وبونتارلير في فرنسا وكتابة شعارات معادية للإسلام على جدرانها. pic.twitter.com/s7vnKJVpCc — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) November 7, 2021