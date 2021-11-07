بهدف الفرار.. 21 راكبا تآمروا لإجبار طائرة على الهبوط في إسبانيا.. ماذا فعلوا؟ (فيديو)

تآمر 21 راكبا وأجبروا طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا بالنزول اضطراريا في إسبانيا، مساء الجمعة.

وقال الحرس المدني الإسباني إن الطائرة سُمح لها بالهبوط اضطراريا في مطار مدينة بالما دي مايوركا (عاصمة جزر البليار التابعة لإسبانيا وتتمتع بالحكم الذاتي) إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركابها بالإعياء.

وأوضح أنه خلال إخلاء المريض المفترض من الطائرة انتهز نحو 20 راكبا الفرصة للهروب منها فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.

وأشار الحرس المدني الإسباني إلى أن الراكب الذي ادعى شعوره بالإعياء ونُقل إلى المستشفى تبين أنه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير النظامية ومخالفة قانون الأجانب”.

وأضاف الحرس المدني “بدا الراكب المريض أولا أنه يعاني غيبوبة جراء نوبة سكر ونقل في سيارة إسعاف إلى المستشفى مع رفيق له سرعان ما فر إثر وصوله إلى المستشفى”.

ونوه المحققون إلى أنهم يعتقدون أن الركاب الذين فروا دبّروا عملية هبوط الطائرة اضطراريا بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، حسبما نقلت صحيفة (إل باييس) الإسبانية.

وتمكنت الشرطة، السبت، من إلقاء القبض على 11 من المتآمرين من خلال عملية بحث واسعة نفذت داخل المطار بينما مايزال هناك 10 فارين، حسب المصدر ذاته.

يشارإلى أنه نتيجة للحادث تم تغيير مسار 13 طائرة كانت متجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما شهدت 16 رحلة مغادرة تأخيرا كبيرا وفقا لسلطات مطار بالما دي مايوركا.