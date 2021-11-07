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سياسة|ليبيا

الحكومة الليبية ترفض قرار المجلس الرئاسي بتعليق مهام وزيرة الخارجية وإحالتها للتحقيق

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش (رويترز)
7/11/2021-|آخر تحديث: 7/11/202111:12 AM (مكة المكرمة)

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي أمس السبت إن المجلس أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب مخالفات إدارية ومنعها من السفر.

وأكدت المتحدثة نجوى وهيبة صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تأمر بوقف منقوش عن العمل بسبب انفرادها بالسياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس.

ونصّ القرار على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يومًا.

وأوضحت وهيبة أنه يترتب على ذلك منع المنقوش من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها.

 

الحكومة ترفض القرار

هذا ورفضت حكومة الوحدة الوطنية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد قرار المجلس الرئاسي، وأشادت بجهود الوزيرة، موجهة إياها بمتابعة عملها بنفس الوتيرة.

وأضاف البيان أنه لا يوجد “أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

 

واختار منتدى الحوار السياسي الليبي وهو تجمع اختارته الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق للسلام في ليبيا، مجلسًا رئاسيًا برئاسة محمد المنفي حتى إجراء الانتخابات، وهو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث ومهمته توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة، تعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

ومن المرجح أن يؤدي الخلاف بشأن تعليق المجلس لوزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا بينما تحاول العمل معا بعد سنوات من الصراع.

وعزت وسائل إعلام محليّة قرار المجلس الرئاسي إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية قبل بضعة أيام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وأكدت فيها أن طرابلس مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي.

وقال الخبير في مركز (غلوبل إينيشياتيف) للأبحاث عماد الدين بادي إن الإجراء المتخذ بحق المنقوش يأتي في وقت تتجلى فيه التوترات بين الجهات السياسية الفاعلة، لا سيما داخل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وهي توترات زاد من حدتها الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أن موقف الولايات المتحدة أساسي وبالتالي فإن الأحداث الراهنة تصب في خانة التودد لإدارة بايدن، ولا سيما في قضايا مثل تسليم مطلوبين.

ويأتي قرار وقف عمل المنقوش ومنعها من السفر قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، ويهدف المؤتمر المقرّر عقده في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الى التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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