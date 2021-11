الكاظمي ينجو من محاولة اغتيال ويدعو العراقيين إلى حوار هادئ وبناء (فيديو)

استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، واعتبر الجيش ذلك محاولة اغتيال لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.

جاء الهجوم الذي قالت مصادر أمنية إن عددًا من أفراد قوة الحرس الشخصي للكاظمي أصيب فيه، بعد أن تحولت احتجاجات في العاصمة العراقية على نتيجة الانتخابات العامة الشهر الماضي إلى أعمال عنف.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم وعرضت المساعدة في التحقيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “هذا العمل الذي يبدو أنه إرهابي، والذي ندينه بشدة، كان موجهًا إلى قلب الدولة العراقية”. وأضاف “نحن على تواصل وثيق مع قوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا مع تحقيقها في هذا الهجوم”.

We're following the reported drone attack targeting the residence of Iraqi Prime Minister Kadhimi. We strongly condemn this apparent act of terrorism & are in close touch with the Iraqi security forces. Our commitment to our Iraqi partners is unshakeable. https://t.co/sD2Kp0UvcX

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد، والتي تضم مبانيَ حكومية وسفارات أجنبية.

وقال بيان للجيش العراقي إن الهجوم استهدف منزل الكاظمي وإنه بصحة جيدة. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

وفي تسجيل مصور بعد الحادث بثه حساب الكاظمي عبر تويتر قال رئيس الوزراء العراقي “لقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان والحمد لله أنا ومن معي بخير”.

وأضاف “الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانًا ولا مستقبلًا، ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها”.

ودعا الكاظمي الجميع إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق ومستقبل العراق.

وقال حساب الكاظمي الرسمي على تويتر إن رئيس الوزراء بخير ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس من الجميع من أجل العراق.

وقال مسؤولان حكوميان إن منزل الكاظمي تعرض لانفجار واحد على الأقل، وأكدا لرويترز أن رئيس الوزراء بخير.

وقالت مصادر أمنية إن 6 من أفراد قوة الحراسة الشخصية للكاظمي المتمركزة خارج منزله أصيبوا.

وقال دبلوماسيون غربيون موجودون في المنطقة الخضراء إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق رصاص في المنطقة.

وجاء القصف عقب مواجهات عنيفة اندلعت الجمعة بين متظاهرين مناصرين لفصائل رافضة لنتائج انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وقوات الأمن التي تصدت لمحاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث كانوا يعتصمون أمام اثنتين من بواباتها الأربع.

The #Iraqi Prime Minister, Mustafa Kadhimi's house was attacked by a drone in Baghdad and he survived a murder attempt.

Picture of Kadhimi's house after the attack.#مصطفى_الكاظمي pic.twitter.com/kDXfCfj9jf

— Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) November 7, 2021