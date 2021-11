السودان.. محتجون ضد “الانقلاب” يغلقون الشوارع والشرطة تفرق وقفة في الخرطوم (فيديو)

أغلق متظاهرون سودانيون مناهضون لـ “الانقلاب العسكري” ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد.

وفرّقت الشرطة السودانية اليوم الأحد وقفة في الخرطوم احتجاجًا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع، بينما تصاعد وسم (ليلة المتاريس) رفضًا لـ “الانقلاب العسكري”.

وفتحت بعض المتاجر في الخرطوم أبوابها اليوم وبقيت أخرى مغلقة وأفاد شهود عيان عن إقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري.

وقال شاهد عيان في أم درمان رافضًا الكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام “الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل”.

وكان تجمع المهنيين السودانيين -أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير- دعا السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والإثنين”، وأضاف “نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية بدون احتكاك”.

وأعلن التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيسبوك “جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري، العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين”.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين أول حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

وتشهد البلاد وخصوصًا العاصمة منذ إعلان هذه القرار موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

You know how ICONIC it is for a country to have a “Night of the Barricades” not once but twice??

Sudan makes peaceful resistance look effortless 🎯#ليلة_المتاريس pic.twitter.com/DLRoveFwos

— Imandem (@imandem95) November 6, 2021