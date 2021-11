النائب العام لولاية كاليفورنيا: “الإسلاموفوبيا” غير مرحب بها في ولايتنا وباقي الولايات الأمريكية

قال النائب العام الأمريكي لولاية كاليفورينا بوب بونيتا ” إن الإسلاموفوبيا غير مرحب بها في ولاية كاليفورنيا وفي أي مكان آخرى من الولايات الأمريكية”.

جاء ذلك خلال تغريدة للمسؤول الأمريكي عبر حسابه الخاص على منصة تويتر عقب مشاركته في فعالية افتتاح مركز إسلامي في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف بونيتا “تشرفنا بالإنضمام إلى القادة المسلمين من جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا خلال فعالية إطلاق المركز الإسلامي لمنع الكراهية والتنمر“.

Islamophobia is not welcome in California. Honored to stand with Muslim leaders from throughout Southern California yesterday and join @cairgla for the launch of their Center for the Prevention of Hate and Bullying. pic.twitter.com/Ya7TSOkTM8

