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الطبيب قمر الإسلام للجزيرة مباشر: أنا جراح الفقراء وجزء من عملي صدقة لوجه الله (فيديو)

5/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202101:24 AM (مكة المكرمة)

قال قمر الإسلام الجراح البنغالي -أستاذ الأمراض والمسالك البولية بمستشفى كلية دلتا بالعاصمة البنغالية دكا- إن تسمية “طبيب الفقراء تروقه جدا لأن جزءا كبيرا مما يقوم به من عمليات زراعة الكلى للفقراء من أبناء بلده يعتبرها صدقة لوجه الله”.

وأضاف قمر الإسلام خلال مشاركته في برنامج المسائية -فقرة مباشر مع- بقناة الجزيرة مباشر، الجمعة، “كلفة العلاج في بلدي باهظة جدا و80% من المرضى لا يتحصلون على المال اللازم للقيام بهذه العمليات التي تحتاج إلى معدات تكنولوجية عالية”.

وأوضح قمر الإسلام أنه يقوم بهذا العمل الاحساني منذ 2007، وحتى اليوم ما زال عمله محل تقدير من قبل الأطباء والمرضى على حد سواء، مضيفا أنه تمكن من القيام بأكثر من 1000عملية زراعة للكلى إلى جانب المتابعات اليومية لحالة المرضى في مرحلة ما بعد الزراعة.

وقال “فلسلفتي بسيطة تقوم على حياة متواضعة وخدمة الفقراء من أبناء بلدي بتكاليف بسيطة جدا”، مضيفا أنه قام بتعليق إجازاته مرات عدة استجابة لنداء الواجب.

وأضاف “خلال هذا العام قمنا بـ67 عملية زراعة كلى 7 منها لم تتمم بالنجاح “مضيفأ أنه خلال كل شهر يتابع أكثر من 600 حالة متعلقة إما بغسل كلى أو زراعة أخرى.

وذكر قمر الإسلام أنه في بداية تجربته المهنية في مجال الطب والجراحة رفض شراء سيارة واختار بدلها شراء جهاز غسل الكلى، مضيفا أنه اليوم يتوفر على 5 أجهزة متطورة للقيام بجميع مراحل الاستشفاء من مرض القصور الكلوي.

وشدد قمر الإسلام على أن الجانب المعنوي هو الأساس في مهنته الطب، وأن الشعور الذي يلازمه بعد إنجاز العمليات هو “نوع خاص الشعور بالارتياح جراء تقديم الخير للناس لوجه الله”.

وعن المكان الذي تتم فيه هذه العمليات قال قمر الإسلام إن “الأمر يتعلق بمستشفى صغير بطاقة استيعابية محدودة لا تتجاوز 60 سريرا و25 مكانا لغسيل الكلى، لكننا حققنا الكثير من النجاحات المعنوية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 2/11/2021
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