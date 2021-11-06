أفغانستان.. طالبان تعتزم إجراء تعديل على تشكيلة الحكومة.. ما السبب؟

أعلنت طالبان عزمها إدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في أغسطس/ آب الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم طالبان بلال كريمي أمس الجمعة إن “الإمارة الإسلامية تسعى إلى إدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة”، بحسب ما نقلت قناة طلوع نيوز.

وأضاف كريمي أن الجهود جارية لتعيين مسؤولين محترفين في مجلس الوزراء.

وتابع: لا تزال الحكومة في طور الإنجاز وستستكمل هذه الحكومة من الخبراء وذوي المواهب، الذين يمثلون جوانب مختلفة من المجتمع وسيتم تضمينهم فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بعد بالحكومة الأفغانية الحالية.

ودعا المجتمع الدولي ودول في المنطقة مسؤولي طالبان إلى العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تمثل جميع أطياف المجتمع وتدعم حقوق الإنسان.

وسيطرت طالبان في 15 أغسطس/ آب الماضي على أفغانستان بالكامل تقريبا بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان أجلت دول عديدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم رغم تأكيد الحركة أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت طالبان عن تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان يرأسها محمد حسن آخوند.