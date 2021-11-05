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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

خلال مواجهات احتجاجا على الاستيطان.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة (فيديو)

5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202109:22 PM (مكة المكرمة)

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 70 شخصا بالرصاص وحالات الاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الاستيطان، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد طفل (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس (شمال).

وأوضحت أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو متوقف القلب ومصاب برصاصة في البطن، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

والشهيد هو الطفل محمد دعدس من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وارتقى برصاص جيش الاحتلال عقب إصابته برصاص حي بالبطن خلال مواجهات في قرية دير الحطب، شرق المدينة.

وفي السياق، قال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) إن طواقم الجمعية تعاملت، اليوم، مع 5 إصابات بالرصاص المطاطي، بينها إصابة شاب بالعين بشكل مباشر نقلت إلى مستشفى النجاح في مدينة نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت عند “جبل صبيح” في بلدة بيتا (جنوب).

وتابع أنه تم تسجيل 55 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع و4 بالسقوط في مواجهات “جبل صبح”.

وبيّن أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع المواجهات بعد إغلاق وتجريف الطرق، ما أدى إلى علاج المصابين من خلال الطواقم والفرق الميدانية.

وفي نابلس أيضاً، قال جبريل إن طواقم الهلال سجلت 6 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في قرية بيت دجن شرق المحافظة، وتم علاجهم ميدانياً.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، قتل الطفل محمد دعدس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إن اشتية يدين “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء الجمعة بقتل الطفل محمد أمجد دعدس 13 عاما في قرية دير الحطب، وهو من سكان مخيم عسكر الجديد”.

كما أدان اشتية إصابة الطفل فايز حامد بني مفلح بجراح “خطيرة” في عينه عند “جبل صبيح” في بيتا.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي “للجم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

وينظم الفلسطينيون مسيرات في مواقع عدة بالضفة، خلال أيام الجمع، احتجاجا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

وتشير تقديرات فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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