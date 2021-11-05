حاخام إسرائيلي يطالب بنقل قبة الصخرة خارج ساحة الأقصى (فيديو)

نشر الحاخام الإسرائيلي المتطرف يعقوب هايمن صورة له عبر حسابه على فيسبوك وهو بجانب مسجد قبة الصخرة، وأعلن عن حاجته لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني لإخراج مبنى القبة خارج ساحة المسجد الأقصى.

وكتب الحاخام هايمن “أبحث عن مهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني، وتقديم اقتراح لإزالة ونقل هذا المبنى إلى الخارج، نرجو أن نحظى قريباً بافتتاح المعبد”.

وكان الحاخام الإسرائيلي المتطرف يعقوب هايمن رئيس “ائتلاف منظمات الهيكل” قد طالب في وقت سابق بتعزيز الوجود اليهودي في المسجد الأقصى على مدار الأسبوع بما يخدم قضية الهيكل المزعوم.

جاء ذلك برسالة بعثها “يعقوب هايمن” إلى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أشاد فيها بأجواء الاقتحامات الهادئة من قبل اليهود إلى المسجد الأقصى، ومطالبا بتحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”.

وشارك نشطاء صورة الحاخام ومنشوره بشكل واسع عبر المنصات وسط تحذيرات من مخططات ينوي تنفيذها اليمين المتطرف.

المتطرف (يعقوب هيمن) ينشر صورته مع قبة الصخرة المشرفة، مع إعلان الحاجة لمهندس متخصص في هدم المنشئات، لتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل القبة خارج الأقصى! في إشارة واضحة لمطالبة اليمين الصهيوني بتدمير قبة الصخرة لبناء ما يسمى "المعبد الثالث" في مكانها! لا تعليق..!#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/xx0DOr2d5L — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) November 5, 2021

خبت وخسئت !! الــحاخام "يعقوب هيمن" ينشر صورة لقبة الصخرة مع إعلان "بحاجة لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني ولتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل قبة الصخرة إلى خارج المسجد الأقصى". pic.twitter.com/iDr1qFbuVK — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 حساب جديد (@Palestine_Gaz) November 5, 2021

وعبّر آخرون عن استيائهم وغضبهم جراء التجاوزات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى، مؤكدين أن هذا المنشور هو إشارة واضحة لمطالبة اليمين الإسرائيلي بتدمير قبة الصخرة المشرفة.

الحاخام المتطرف يعقوب هيمن ينشرصورةً لقبةالصخرةمع إعلان بالحاجة لمهندس متخصص في هدم المباني،لتقديم مقترح لكيفيةإزالةونقل قبةالصخرةإلى خارج المسجد الأقصى المبارك! في إشارةواضحةلمطالبة اليمين المتطرف الصهيوني بتدميرقبةالصخرة المشرفة،قلب المسجدالأقصى لبناءما يسمى معبدثالث في مكانها pic.twitter.com/H10xInNjW4 — Sondos Hbisha (@sondos_hbisha) November 5, 2021

نشر الحاخام اليهودي المتطرف "يعقوب هيمن" صورة بجانب #قبة_الصخرة كاتب انه بحاجة لمهندس متخصص لهدم المنشآت من اجل تقديم مقترح لهدم قبة الصخرة و نقلها خارج #المسجد_الأقصى عدا عن كتاباته التي دائما تذكر "بإسرائيل الكبرى". و يطبعون مع احتلال ركيزته الاساسية حاخامات متطرفة كهذه الاشكال pic.twitter.com/sTZp4c0YM5 — Sariya Mohammad (@PalestineOnly4) November 5, 2021

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك ظل في مقدمة مشاريع التهويد التي تسعى أذرع الاحتلال إلى تنفيذها منذ احتلال القدس قبل أكثر من 50 عامًا، كما أنه ظل متصدرًا مشهد المدينة المحتلة دينيا وثقافيا وحضاريا.

وتسعى المنظمات اليهودية المتطرفة إلى هدم المسجد الأقصى وبناء محله المعبد الثالث الذي يمثل ثالث فضاء ديني مركزي لليهود بعد هيكل سليمان والمعبد اليهودي الثاني.