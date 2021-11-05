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سياسة|القدس

حاخام إسرائيلي يطالب بنقل قبة الصخرة خارج ساحة الأقصى (فيديو)

الحاخام الإسرائيلي المتطرف يعقوب هايمن بجانب مسجد قبة الصخرة (مواقع التواصل)
5/11/2021

نشر الحاخام الإسرائيلي المتطرف يعقوب هايمن صورة له عبر حسابه على فيسبوك وهو بجانب مسجد قبة الصخرة، وأعلن عن حاجته لمهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني لإخراج مبنى القبة خارج ساحة المسجد الأقصى.

وكتب الحاخام هايمن “أبحث عن مهندس متخصص في هدم المنشآت والمباني، وتقديم اقتراح لإزالة ونقل هذا المبنى إلى الخارج، نرجو أن نحظى قريباً بافتتاح المعبد”.

 وكان الحاخام الإسرائيلي المتطرف يعقوب هايمن رئيس “ائتلاف منظمات الهيكل” قد طالب في وقت سابق بتعزيز الوجود اليهودي في المسجد الأقصى على مدار الأسبوع بما يخدم قضية الهيكل المزعوم.

جاء ذلك برسالة بعثها “يعقوب هايمن” إلى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أشاد فيها بأجواء الاقتحامات الهادئة من قبل اليهود إلى المسجد الأقصى، ومطالبا بتحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”.

وشارك نشطاء صورة الحاخام ومنشوره بشكل واسع عبر المنصات وسط تحذيرات من مخططات ينوي تنفيذها اليمين المتطرف.

وعبّر آخرون عن استيائهم وغضبهم جراء التجاوزات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى، مؤكدين أن هذا المنشور هو إشارة واضحة لمطالبة اليمين الإسرائيلي بتدمير قبة الصخرة المشرفة.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك ظل في مقدمة مشاريع التهويد التي تسعى أذرع الاحتلال إلى تنفيذها منذ احتلال القدس قبل أكثر من 50 عامًا، كما أنه ظل متصدرًا مشهد المدينة المحتلة دينيا وثقافيا وحضاريا.

وتسعى المنظمات اليهودية المتطرفة إلى هدم المسجد الأقصى وبناء محله المعبد الثالث الذي يمثل ثالث فضاء ديني مركزي لليهود بعد هيكل سليمان والمعبد اليهودي الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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