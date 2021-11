بريطانيا توافق على أول عقار لعلاج فيروس كورونا

أصبحت بريطانيا اليوم الخميس أول دولة في العالم تمنح الموافقة على استخدام حبوب مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركتي ميرك وريدجباك للعلاج الحيوي، في دفعة لمعركة التصدي للجائحة.

وقالت “وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية” البريطانية إن عقار (مولنوبيرافير) المضاد للفيروسات “آمن وفعال في تقليل احتمالات الحاجة إلى العلاج بالمستشفيات، وتقليل خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بأعراض خفيفة إلى متوسطة وهناك احتمال أن تتطور إصابتهم إلى أعراض شديدة”.

وأوصت الوكالة باستخدام العقار في أسرع وقت ممكن بعد ثبوت الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وقالت الهيئة إن عقار (مولنوبيرافير) يكون أكثر فاعلية عندما يتم تناوله خلال المراحل المبكرة من العدوى، وذلك استنادا إلى بيانات التجارب السريرية.

وتعمل مضادات الفيروسات مثل (مولنوبيرافير) على خفض قدرة الفيروس على التكاثر ما يحد من المرض. كما تعزز من فرص تجنب الإصابة بأعراض خطرة فضلا عن أنها تخفف من احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص المصاب.

وحظي العقار، الذي سيحمل الاسم التجاري (لاغيفريو) في بريطانيا، بمتابعة واسعة منذ أن أظهرت بيانات الشهر الماضي أنه يمكنه أن يخفض بمقدار النصف احتمالات الوفاة أو دخول المستشفى للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد عند تناوله في وقت مبكر من المرض.

وبهذا يصبح (مولنوبيرافير) أول عقار مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم يتم الترخيص باستخدامه لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من مرضى كورونا البالغين الذين يحتمل أن تتطور حالتهم إلى حالة شديدة.

