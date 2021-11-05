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سياسة|ألمانيا

العثور على جثة موظف بالسفارة الروسية في برلين.. ما القصة؟

السفارة الروسية في برلين
صورة أرشيفية للسفارة الروسية في برلين (غيتي)
5/11/2021-|آخر تحديث: 5/11/202109:25 PM (مكة المكرمة)

كشفت مجلة (دير شبيغل) الألمانية أن قوات الشرطة في العاصمة برلين عثرت على جثة دبلوماسي روسي على الرصيف الموجود أمام سفارة بلاده صباح 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المجلة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن الموظف معتمد بصفة سكرتير ثاني منذ عام 2019.

وذكر التقرير أن سلطات الأمن الألمانية تعتقد أن الموظف (35 عاما) يعمل لدى جهاز الأمن الداخلي الروسي وعلى صلة قرابة بأحد كبار مسؤولي الجهاز.

وأضاف أن هذا المسؤول يعمل في وحدة تتهمها أجهزة مخابرات غربية بالتورط في قتل مواطن من جورجيا في وسط برلين عام 2019 على يد مشتبه به روسي اعتقل بعد ذلك بوقت قصير.

ويقول الادعاء الألماني إن موسكو هي التي أمرت بتنفيذ العملية.

وذكر التقرير أن السفارة الروسية لم تسمح بإجراء تشريح للجثة، وأن النيابة العامة الألمانية لا يمكنها إجراء تحقيق في وفاته لأنه يتمتع بوضع دبلوماسي.

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى روسيا وأن السفارة الروسية وصفت الحادث بأنه “حادث مأساوي”، ورفضت الإدلاء بالمزيد من التعليقات “لأسباب أخلاقية”.

ونقلت المجلة عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر أن الوزارة كانت على علم بالحادث، لكنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بسبب “الخصوصية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 2/11/2021
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