رئيس الوزراء اللبناني: سنعالج العلاقة مع السعودية.. وقرداحي: لن أستقيل

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن بلاده ستعالج العلاقة مع السعودية، في الوقت الذي رفض فيه وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة وقال وإن موقفه لم يتغير.

جاء كلام ميقاتي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت عقب لقائه كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بشكل منفصل.

وذكر ميقاتي “وضعتُ الرئيس عون في الأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو (باسكتلندا لحضور قمة المناخ) واجتماعي مع مختلف الجهات العربية والدولية”.

وأضاف أن البلاد “لا تدار بلغة التحدي والمكابرة، ومخطئ جدًا من يعتقد أنه قادر على فرض الرأي بالتصعيد الكلامي وأخذ اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم العربي‎”.

وأردف “فيما كنا بصدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الأصعب بفعل مواقف شخصية أطلقها وزير الإعلام قبل توليه الوزارة”.

واستدرك ميقاتي “لكنها (مواقف الوزير) أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي‎”.

وأضاف “سنعالج العلاقة مع السعودية حتى تعود إلى طبيعتها، وأدعو وزير الإعلام إلى اتخاذ الموقف الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (AFP)

ونقلت قناة الميادين، الخميس، عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قوله إنه لن يستقيل وإن موقفه لم يتغير.

وتصاعدت المواقف على خلفية غضب خليجي من تصريحات للوزير قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وقبل تعيينه وزيرا في 20 سبتمبر/أيلول المنصرم، قال قرداحي في مقابلة متلفزة سُجلت في أغسطس/آب وبُثت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، إن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”.