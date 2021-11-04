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سياسة|فرنسا

فرنسا.. دعوات لمسيرة من أجل مساندة مجمع إسلامي مهدد بالغلق

جانب من ورشة تعليمية داخل مقر معهد ابن باديس (مواقع التواصل)
4/11/2021-|آخر تحديث: 4/11/202108:11 PM (مكة المكرمة)

دعا مجمع ابن باديس الإسلامي في فرنسا إلى مسيرة بيضاء، غدا الجمعة، من أجل مساندته ضد التهديدات بالغلق التي وصلته عقب حملات تفتيش طالت أركانه في الأيام الماضية.

وأكد ناشطون حضورهم في المسيرة من أجل المطالبة بتوقف التضييقيات ضد مجمع ابن باديس وكل المجمعات والمدارس والمساجد الإسلامية التي أصبحت مهددة بالغلق من قبل وزير الداخلية جيرارد دارمانان والرئيس إيمانويل ماكرون عقب المصادقة على قانون الحفاظ على المبادئ الجمهورية.

ونشر المجمع بيانا أكد فيه أن مؤسسته مهددة بالغلق من قبل السلطات الرسمية في البلاد خصوصا بعد تعرضها لثلاث عمليات تفتيش بداية من 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المعهد الذي يضم مسجدا ومدرسة قرآنية وقاعات لتدريس اللغة العربية ومختلف العلوم الإسلامية إنه خضع لتفتيش من الشرطة وآخر من الصحة الأكاديمية للنظر في مدى تطبيق البروتوكول الصحي عبر المدرسة.

ويشدد “قانون الحفاظ على مبادئ الجمهورية” الرقابة على الجمعيات الإسلامية ومصادر تمويلها، وشروط تلقيها للدعم المادي كما أنه يسهل من إجراءات غلقها.

وأثارهذا القرار الحكومي ضجة واسعة بين الرأي العام المحلي في فرنسا.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الدعوة، حيث أكدوا من خلال تغريداتهم الحضور والمشاركة في  المسيرة البيضاء السلمية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان قد تفاخر الشهر الماضي بأنه أصدر قرارا بغلق أكثر من 13 جمعية إسلامية في فرنسا منذ عام 2017، متباهيا بأن ذلك يعادل ثلاث أضعاف العدد الذي أُغلق من طرف الحكومات السابقة.

وقال دارمانان خلال مؤتمر صحفي إنه سيقترح أيضا حل 7 جمعيات أخرى بتهمة نشر “الإيديولوجية الإسلامية”، زيادة على دار النشر الخاصة بالكتب الدينية “نوى” و”التنسيقية ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية” اللتين صدر قرارا بحلهما الأسبوع الماضي بدعوى الترويج لمضمون “خطاب جهادي”.

المصدر : مواقع التواصل + مواقع فرنسية

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