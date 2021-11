منظمات حقوقية دولية: انتخاب ضابط إماراتي رئيسا للإنتربول “رسالة تقشعر لها الأبدان”

وجهت 15 منظمة حقوقية دولية، الإثنين، رسالة إلى يورغن ستوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، عبرت خلالها عن قلقها البالغ من انتخاب أحمد الريسي المفتش العام لوزارة داخلية الإمارات لرئاسة الإنتربول.

وقالت المنظمات في بيان اطلعت عليه الجزيرة مباشر “نعتقد أن انتخاب السيد الريسي رئيساً سيضر بشدة بسمعة الإنتربول ويقوض قدرته على الإطلاع على مهمته بفعالية وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ووفقا لبيان المنظمات فإن تعيين الريسي “يبعث رسالة تقشعر لها الأبدان، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية يمكن أن يترأسها ممثل نظام استبدادي متهم بالتعذيب”.

والخميس الماضي، أعلنت الإنتربول انتخاب الريسي المتهم بممارسات تعذيب، رئيسا للمنظمة.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021