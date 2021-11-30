احتفاء فلسطيني بخطاب محمد الكرد أمام الأمم المتحدة (فيديو)

احتفى نشطاء فلسطينيون بالناشط المقدسي محمد الكرد وهو أحد سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيهه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي.

وظهر الكرد في مقطع فيديو خلال خطابه أمام الأمم المتحدة وهو يقول ساخراً “أنا متأكد أن سلطات الاحتلال قلقة جداً في الوقت الحالي”.

وأضاف محمد “الإفلات من العقاب وجرائم الحرب لن توقفه بيانات الإدانة وإظهار الدهشة؛ كما لن توقفه تغريدات القلق. لقد أوضحنا مراراً وتكراراً نوع التدابير والسياسة التحويلية التي يجب اتخاذها”.

وتابع الكرد “المشكلة مرة أخرى ليست الجهل إنها التقاعس في العمل”.

وختم بالقول “أطلب منكم جميعاً أن تكونوا شجعاناً. نحن نستحق العدالة والتحرير كما نستحق العودة إلى أراضينا”.

وتداول مغردون مقطع الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن فخرهم بالكرد الشاب اليافع، الذي يمثل صوت الشيخ جراح المهدد بالتهجير والهدم ويمثل “صوت فلسطين الداعي للحرية ودحر الاحتلال لا التودد والاستسلام لرغباته وسياساته القمعية”.

You want the truth? @m7mdkurd eloquently explains how Israeli apartheid will end, and where he finds his faith in this fact: It’s in you. pic.twitter.com/90uiSAj2E2 — Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) November 29, 2021

حضور الشاب #محمد_الكرد بصوته الشجاع ورؤيته الثاقبة لما يحدث في بلده #فلسطين من سياسات تهجير وإبادة وعنف وعنصرية تشبه مجازر #النازية بل وتتجاوزها ظلماً هو أبلغ دلالة أن هذا العصر هو عصر العمل المضني لإنتزاع الكرامة والعدالة الانسانية ولن يُمنح أيا من هذين الأمرين بسهولة للفلسطيني. — Somaya AlYaqoubi (@somaya_yaq) November 30, 2021

أفضل ما قيل في المحافل الدولية و على مرأى و مسمع من كبار قادة العالم، لا خوف و لا تردد و لا انكسار و لا ضعف#محمد_الكرد_يمثلني https://t.co/TTdnCAoGyX — ALaa Hamoudah (@Alaa_Hamoudah) November 30, 2021

ودشن آخرون وسم “# محمد الكرد يمثلني”، تأكيداً على أهمية خطابه في الأمم المتحدة الذي وجه فيه رسالة قوية للعالم بأسره، بأن يتخذ خطوات فعلية لتحرير فلسطين ودعمها، بعيداً عن خطابات القلق والشجب والاستنكار. وبذلك مثل صوت الشباب الفلسطيني الناضج على حد قولهم.

#محمد_الكرد_يمثلني

في الأمم المتحدة،

لو أن أي قيادي فلسطيني اعتلى منبر الأمم المتحدة ويتحدث بجرأة وطريقة محمد الكرد،

لما وصلنا لحالة التراجع والتردي والازدواجية،

لدينا رئيس سلطة فلسطينية محمود عباس يتحدث كما يريد الخطاب الغربي،ليقدم نفسه أنه رجل سلام،ورغم ذلك لا أحد يلتفت لخطابه. https://t.co/ghim1ItCwM — Maher Alyousefi (@MaherAlyousefi) November 30, 2021

#محمد_الكرد في الأمم المتحدة يمثلني، أنا المواطن العربي @m7mdkurd

أخيرا هناك صوت عال يمثلنا، شاب، يقظ، متمكن، جريء، لا يلعق الأحذية في المحافل الدولية إرضاء وتملقاً وطاعة ومسايرة ومهادنة ومساومة وخوفاً ومهانة وطأطأةً للرؤوس وملأً للجيوب… #محمد_الكرد_يمثلني https://t.co/WbLjG9FDQo — Majd Islam (@MajdIslam0) November 29, 2021

كتير حبيت كلمة محمد الكرد امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اذا بدك تحكي بإسم الشعب لازم تعبر عن صلابة وكرامة الشعب ورفض الاحتلال بشكل كامل ونقد المتواطئون معه، مش خطاب انبطاح وطلب معونة، الأمم المتحدة لا يعول عليها، بس الشعوب يعول عليها، لهيك لازم الصوت يكون عالي والخطاب واضح https://t.co/glbI1xf9A9 — Fuad Alkilani فؤاد الكيلاني 𓂆 (@fuad_alkilani) November 30, 2021

وكانت صحيفة “التايمز” الأمريكية قد اختارت كلا من منى ومحمد الكرد (23عاما) ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في 2021.

وقالت الصحيفة إن التوأمين ساعدا على إحداث تحول دولي بالخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، وأتاحا للعالم نافذة على العيش تحت الاحتلال في القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة أن الشقيقين الكرد أتاحا من خلال المشاركات على الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام، للعالم “نافذة على العيش تحت الاحتلال في القدس الشرقية”.

وتابعت الصحيفة “لأكثر من عقد من الزمان، تناضل عائلة الكرد مع العشرات من جيرانهم في حي الشيخ جراح ضد إمكانية إخلاء منازلهم قسريا من قبل المستوطنين الإسرائيليين”.

وأوائل يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي التوأمين منى ومحمد، بتهمة “القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وأعمال مثيرة للشغب”، قبل أن تفرج عنهما، في ظل تضامن واسع معهما داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الشقيقان الكرد يتمتعان بشخصيات جذابة وجريئة، وأصبحا أكثر الأصوات شهرة لأولئك المهددين بفقدان منازلهم في الشيخ جراح.