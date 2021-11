احتفاء فلسطيني بخطاب محمد الكرد أمام الأمم المتحدة (فيديو)

احتفى نشطاء فلسطينيون بالناشط المقدسي محمد الكرد وهو أحد سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيهه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي.

وظهر الكرد في مقطع فيديو خلال خطابه أمام الأمم المتحدة وهو يقول ساخراً “أنا متأكد أن سلطات الاحتلال قلقة جداً في الوقت الحالي”.

وأضاف محمد “الإفلات من العقاب وجرائم الحرب لن توقفه بيانات الإدانة وإظهار الدهشة؛ كما لن توقفه تغريدات القلق. لقد أوضحنا مراراً وتكراراً نوع التدابير والسياسة التحويلية التي يجب اتخاذها”.

وتابع الكرد “المشكلة مرة أخرى ليست الجهل إنها التقاعس في العمل”.

وختم بالقول “أطلب منكم جميعاً أن تكونوا شجعاناً. نحن نستحق العدالة والتحرير كما نستحق العودة إلى أراضينا”.

وتداول مغردون مقطع الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن فخرهم بالكرد الشاب اليافع، الذي يمثل صوت الشيخ جراح المهدد بالتهجير والهدم ويمثل “صوت فلسطين الداعي للحرية ودحر الاحتلال لا التودد والاستسلام لرغباته وسياساته القمعية”.

You want the truth? @m7mdkurd eloquently explains how Israeli apartheid will end, and where he finds his faith in this fact: It’s in you. pic.twitter.com/90uiSAj2E2

— Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) November 29, 2021