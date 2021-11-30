رئيس اتحاد موظفي “أونروا” في غزة: الإدارة استجابت لجزء من مطالب الموظفين

أعلن أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة أن الإدارة استجابت لمطالب اتحادات الموظفين وإن كانت بشكل غير كامل إلا أنها “أرضية للبدء في حوارات جادة”.

وأفاد رئيس الاتحاد عبر برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الإثنين، بأنه تقرر تعليق الإضراب الخميس المقبل مع بقاء نزاع العمل قائما بين الإدارة واتحادات الموظفين.

وقال إن الموظفين التزموا بالإضراب منذ الخميس الماضي وأن المباحثات بدأت الجمعة، للوصول إلى اتفاق مُرض بين إدارة الوكالة الدولية واتحادات الموظفين.

إضراب شامل في كافة مؤسسات وكالة الغوث "أونروا" في مناطق عملياتها الـ5 (الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا)؛ إثر رفض إدارتها الاستجابة لمطالب العاملين. قضية "أونروا" لا تنحصر في مطالب عاملين وقضايا خدمات، بل هي رمزية تتعلق بمساعي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كرمز للقضية برمتها. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 29, 2021

مكاسب الإضراب

واعتبر المسحال أن اتحادات الموظفين تمكنت من انتزاع 3 مطالب من بين 4 في المحادثات التي جمعت بينها وبين إدارة الوكالة.

وتوصلت نقابات موظفي (أونروا) مع الإدارة على إيعاز منصب المفوض العام لمدراء الأقاليم في المناطق الخمسة والالتزام بنسبة التوظيف بما يعادل 7.5%.

وشمل الاتفاق الذي عقدته النقابة، مساء الإثنين، مع إدارة الوكالة الدولية العطلة الاستثنائية وهي التي يتم خلالها إيقاف موظفين عن العمل بدون راتب.

وتوافق الطرفان على إلغاء تجميد الزيادة السنوية في الراتب- التي توقفت في أبريل/نيسان الماضي- وعودتها بأثر رجعي في موعد أقصاه مارس/آذار 2022.

ولم تتفق الاتحادات بعد مع الإدارة على تشكيل لجنة مشتركة بينهما برعاية الدول المضيفة للمضي قدما في باقي النقاط المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والموظفين في الوكالة.

احتجاجا على عدم الاستجابة

وأضرب العاملون في أونروا عن العمل تلبية لدعوة من نقابة الموظفين.

وقال اتحاد موظفي (أونروا) في الضفة الغربية إن الإضراب شمل 5 مناطق لعمل الوكالة وهي: الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.