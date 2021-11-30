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سياسة|سوريا

دفء وسلام.. حملة قطرية لإغاثة النازحين في الشمال السوري (فيديو)

Idlib's Displaced Face Another Winter In Limbo
يعيش النازحون في شمال سوريا أوضاعا صعبة (غيتي)
30/11/2021-|آخر تحديث: 30/11/202101:54 PM (مكة المكرمة)

أطلقت جمعية قطر الخيرية دفعة أولى من قوافل حملة “دفء وسلام” لمواجهة مخاطر الشتاء باتجاه الداخل السوري ومخيم البيلي على الحدود التركية السورية، من مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا.

وأشارت الجمعية إلى أن عدد قوافل الدفعة الأولى من المساعدات بلغ 15 قافلة محملة بالمواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية والبيوت مسبقة الصنع “كرفانات” وأغطية الخيام، وتوجهت 11 قافلة إلى النازحين في كل من ريفي إدلب وحلب بالداخل السوري، فيما وزعت 4 قوافل على اللاجئين في مخيم البيلي المحاذي للحدود التركية السورية.

وقال أحد العاملين في قطر الخيرية للجزيرة مباشر إن الحملة “مولفة من قسمين، مواد تدفئة ومواد تغذية يتم توزيعها في مخيمات الشمال السوري وبمراكز إيواء النازحين”.

وأوضح أن “مواد التدفئة تؤمن العائلات لفترات طويلة وتغني المحتاجين من السؤال خلال هذه الظروف الصعبة”.

بدوره قال أحد المستفيدين من الحملة إن الناس في المخيمات “لا تملك القدرة لشراء المدافئ والحطب، وقد بدأ فصل الشتاء بالحلول وهناك خوف من البرد والغلاء الفاحش”.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تواصل إرسال عشرات القوافل التي تحمل مساعدات في مجالات الغذاء والإيواء والمساعدات الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، فضلاً عن 517 كرفاناً سكنياً، بغرض تسليمها للنازحين وينتظر أن يستفيد من إجمالي مساعدات حملة الشتاء لهذا الموسم 350 ألف شخص من اللاجئين بتركيا والنازحين بالشمال السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 17/6/2021
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