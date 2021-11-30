خبير اقتصادي للجزيرة مباشر: هذا سبب ارتفاع الأسعار “الجنوني” في لبنان (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة، إن سبب ارتفاع الأسعار الجنوني في لبنان هو ربط جميع أسعار السلع والبضائع بالدولار الأمريكي، مؤكدا استحالة الحصول على أمن اجتماعي في ظل هذه الظروف.

وأضاف في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، أنه “من المعروف اقتصاديا أن لا ثبات بالأسعار بدون ثبات نقدي، وهذا يتطلب إدخال حفنة من الدولارات إلى القطاع المصرفي اللبناني ليكون هناك ثقلا موازيا لليرة اللبنانية”.

وأوضح أن “ما يحصل في لبنان هو الفوضى وغياب لسيادة القانون، وهناك عصابات تستفيد من معاناة الشعب”، مشيرا إلى “تحكم البعض بتطبيقات لرفع أسعار الدولار بهدف تحقيق أرباح خيالية نتيجة التلاعب بالسعر”.

من جهته قال الناشط في الحراك المدني باسل صالح إن “الحال في لبنان من سيء إلى أسوأ ولا يوجد حلول، حتى محاولة إعادة إنتاج النظام المأزوم ستؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها”.

وأضاف للجزيرة مباشر “نحن لا نتحدث فقط عن انهيار خيالي لليرة اللبنانية، هناك أيضا رفع دعم عن الدواء والعلاج والأمن الصحي للناس، وذلك بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء وازدياد احتياج الناس للمواد النفطية”.

مظاهرات وإغلاق طرق

وأغلق متظاهرون عددا من الطرق في عدة مناطق من لبنان، الإثنين، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. يأتي ذلك بعد أيام من هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وتستنكر لا مبالاة المسؤولين إزاء الانهيار الاقتصادي وجوع الناس.

ولوح المشاركون بتوسيع نطاق مظاهراتهم في حال استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.

وقال متظاهر للجزيرة مباشر “اليوم هو يوم غضب، وإطلاق جرس إنذار حتى تقف جميع المناطق اللبنانية يد واحدة”، مشيرا إلى أن “الجوع لا يعرف طائفة ولا دين ولا مذهب، ونحن اليوم لا علاقة لنا بالسياسة، هذا التحرك باسم المدنيين والعسكريين، وباسم كل شخص يحاول الحصول على لقمة عيشه”.

وقال متظاهر آخر إن “ما حدث اليوم هو تعبير عن الألم والوجع وعن خوف على لقمة عيش المواطن”، فيما طالب أحدهم بمحاسبة “العصابات التي تتحكم في الشعب”.