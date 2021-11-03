البرهان: الجيش السوداني بصدد تعيين رئيس وزراء لحكومة تكنوقراط

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية حريصة على استكمال الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأضاف البرهان في بيان عقب لقائه، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي أولسون أبو سانغو، أن الجيش “بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتشكيل حكومة مدنية مكونة من التكنوقراط”.

من جانبه، دعا مبعوث الاتحاد الأفريقي الفرقاء السياسيين في السودان إلى ضرورة معالجة الأوضاع السياسية بالبلاد وحل الأزمة من خلال التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سودانية وأخرى دولية إمكانية التوصل لحل الأزمة بين الفرقاء السودانيين والخروج من حالة الانسداد الذي تشهده البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان في إفادة لوسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، “يبدو أن هناك بوادر لحل الأزمة السياسية أصبحت شبه نهائية”، بينما تمسك رئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك بشروطه.

من جهته، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول، الأربعاء، أن عبد الله حمدوك يشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل انقلاب 25 أكتوبر الماضي، قبل الدخول في أي حوار لتسوية الأزمة.

وأفادت مصادر قريبة من حمدوك بأن الجيش ما زال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء، نافية أنباء عن موافقته حاليا على العودة لرئاسة الحكومة.

ويشهد السودان احتجاجات وتظاهرات، منذ 25 أكتوبر الماضي، رفضا لما يعتبره المعارضون “انقلابا عسكريا”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وقبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.