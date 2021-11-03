بدون كمامة.. بوريس جونسون يغفو خلال قمة المناخ بغلاسكو

لحق بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك في غفوة نوم قصيرة أثناء انعقاد جلسات قمة المناخ التي انعقدت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأظهرت صورا متداولة لإحدى جلسات القمة بوريس جونسون وهو يجلس بدون كمامة بجوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناشط المناخ البريطاني السير ديفيد أتينبارا، وكأنه ذهب في غفوة من النوم.

When you’re sitting next to 95-year-old Sir David Attenborough and you *still* can’t be arsed to wear a mask. Or even stay awake. #COP26 pic.twitter.com/xrhXUMky2F — Rachel Clarke (@doctor_oxford) November 2, 2021

A lot of folks who are angry about Boris Johnson having a nap at #COP26 aren’t angry about Sleepy Joe having a nap at #COP26 I say good luck to them both. I’d have taken a sleeping bag 😴 pic.twitter.com/1iYcYTIPLn — Martin Daubney ✌🏻🇬🇧 (@MartinDaubney) November 1, 2021

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني قد ظهر بعينين مفتوحتين، ومرتديا للكمامة في صور أخرى، إلا أنه لم يسلم من السخرية الواسعة عبر منصات التواصل، والتي قارنت بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان الرئيس بايدن قد ظهر في مقطع فيديو، الإثنين الماضي، وهو يغفو أيضا أثناء إحدى الجلسات مرتديا كمامة سوداء، لينال سيلا من السخرية حول العالم.

Trump mocks 'Sleepy Joe' Biden for appearing to fall asleep at climate conference https://t.co/7hE4rOI0sH pic.twitter.com/Z5Qh5GdnF8 — New York Post (@nypost) November 1, 2021

وعقب ذلك أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تعليقًا على لحظات نوم بايدن، اعتبر فيه أنه نام في أعمال قمة المناخ لأنه “لا يؤمن في الحقيقة بخدعة التغيرات المناخية”.

Trump mocks 'Sleepy Joe' Biden for appearing to fall asleep at climate conference https://t.co/7hE4rOI0sH pic.twitter.com/Z5Qh5GdnF8 — New York Post (@nypost) November 1, 2021

وأضاف “لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس الحراري الكاذب”.

وتابع ترمب “ذهب بايدن إلى أوربا ليقول إن الاحتباس الحراري أعلى أولوية بالنسبة إليه، ثم نام أمام أعين العالم”.

وانتقد مغردون ورجال السياسة في بريطانيا اللقطة التي ظهر عليها جونسون، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع الحدث العالمي حول المناخ، فيما رأى آخرون أن تلك الوظيفة تضع صاحبها تحت الكثير من الضغوط إلى درجة يحتاج معها إلى النوم لساعات طويلة لا تسمح له المسؤوليات بذلك.

Re the mask point lots of people are raising (totally fairly!). Not great to be unmasked next to Sir David… Also though, looks like the masking of Boris Johnson and David Attenborough chopped and changed a bit in different photos from the same run 🤷‍♂️ pic.twitter.com/WMw5OJTAfx — Dan Bloom (@danbloom1) November 1, 2021

وعلق البرلماني ديفيد لامي في تغريدة له عبر تويتر “حان الوقت لايقاظ بوريس جونسون، العالم يحترق.. يولي السير ديفيد أتينبورو اهتماما لأزمة المناخ، فقد حان الوقت لأن تفعل حكومتك أيضا”.

في حين قالت زميلته الاسكتلندية كارول موناغان في تغريدة أخرى “الكمامات هي في الغالب لحماية الآخرين.. هذه الصورة تحكي العديد من القصص”.

Time to wake up @borisjohnson the world is burning. Sir David Attenborough is paying attention to the climate crisis, it's time your Government did too #cop26 pic.twitter.com/NwblaibP6n — David Lammy (@DavidLammy) November 1, 2021

Masks are predominantly to protect others.

This photo tells many stories. https://t.co/ClhS1PQUmi — Carol Monaghan MP 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CMonaghanSNP) November 2, 2021

وكان جونسون قد أكد في كلمة له بافتتاح أعمال المؤتمر “ما لم يأخذ قادة العالم قضية التغير المناخي على محمل الجد، فإن الوقت سينفد”، مضيفا أن قمة غلاسكو باتت “لحظة الحقيقة التي يواجهها العالم”، مشددا على ضرورة توصل القمة لنتائج ملموسة لوقف التغير المناخي.

وأشار جونسون إلى أن كوكب الأرض “أصبح محاطًا بغطاء خانق من ثاني أكسيد الكربون”، لافتا إلى أن زيادة درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين “سيهدد إمدادات الغذاء، وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية فسيتسبب ذلك في حدوث مزيد من حرائق الغابات والأعاصير، أما إذا ارتفعت درجة الحرارة أربع درجات فسيؤدي ذلك إلى فناء مدن بأكملها”.