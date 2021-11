بدون كمامة.. بوريس جونسون يغفو خلال قمة المناخ بغلاسكو

لحق بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك في غفوة نوم قصيرة أثناء انعقاد جلسات قمة المناخ التي انعقدت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأظهرت صورا متداولة لإحدى جلسات القمة بوريس جونسون وهو يجلس بدون كمامة بجوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناشط المناخ البريطاني السير ديفيد أتينبارا، وكأنه ذهب في غفوة من النوم.

When you’re sitting next to 95-year-old Sir David Attenborough and you *still* can’t be arsed to wear a mask.

A lot of folks who are angry about Boris Johnson having a nap at #COP26 aren’t angry about Sleepy Joe having a nap at #COP26

I say good luck to them both. I’d have taken a sleeping bag 😴 pic.twitter.com/1iYcYTIPLn

— Martin Daubney ✌🏻🇬🇧 (@MartinDaubney) November 1, 2021