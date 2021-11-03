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سياسة|بريطانيا

بدون كمامة.. بوريس جونسون يغفو خلال قمة المناخ بغلاسكو

بوريس جونسون يأخذ غفوة خلال جلسات قمة المناخ بمدبنة غلاسكو الاسكتلندية (مواقع التواصل)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202108:07 PM (مكة المكرمة)

لحق بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك في غفوة نوم قصيرة أثناء انعقاد جلسات قمة المناخ التي انعقدت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأظهرت صورا متداولة لإحدى جلسات القمة بوريس جونسون وهو يجلس بدون كمامة بجوار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناشط المناخ البريطاني السير ديفيد أتينبارا، وكأنه ذهب في غفوة من النوم.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني قد ظهر بعينين مفتوحتين، ومرتديا للكمامة في صور أخرى، إلا أنه لم يسلم من السخرية الواسعة عبر منصات التواصل، والتي قارنت بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان الرئيس بايدن قد ظهر في مقطع فيديو، الإثنين الماضي، وهو يغفو أيضا أثناء إحدى الجلسات مرتديا كمامة سوداء، لينال سيلا من السخرية حول العالم.

وعقب ذلك أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تعليقًا على لحظات نوم بايدن، اعتبر فيه أنه نام في أعمال قمة المناخ لأنه “لا يؤمن في الحقيقة بخدعة التغيرات المناخية”.

وأضاف “لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس الحراري الكاذب”.

وتابع ترمب “ذهب بايدن إلى أوربا ليقول إن الاحتباس الحراري أعلى أولوية بالنسبة إليه، ثم نام أمام أعين العالم”.

وانتقد مغردون ورجال السياسة  في بريطانيا اللقطة التي ظهر عليها جونسون، مشيرين إلى أنها لا تتناسب مع الحدث العالمي حول المناخ، فيما رأى آخرون أن تلك الوظيفة تضع صاحبها تحت الكثير من الضغوط  إلى درجة يحتاج معها إلى النوم لساعات طويلة لا تسمح له المسؤوليات بذلك.

وعلق البرلماني ديفيد لامي في تغريدة له عبر تويتر “حان الوقت لايقاظ بوريس جونسون، العالم يحترق.. يولي السير ديفيد أتينبورو اهتماما لأزمة المناخ، فقد حان الوقت لأن تفعل حكومتك أيضا”.

في حين قالت زميلته الاسكتلندية كارول موناغان في تغريدة أخرى “الكمامات هي في الغالب لحماية الآخرين.. هذه الصورة تحكي العديد من القصص”.

وكان جونسون قد أكد في كلمة له بافتتاح أعمال المؤتمر “ما لم يأخذ قادة العالم قضية التغير المناخي على محمل الجد، فإن الوقت سينفد”، مضيفا أن قمة غلاسكو باتت “لحظة الحقيقة التي يواجهها العالم”، مشددا على ضرورة توصل القمة لنتائج ملموسة لوقف التغير المناخي.

وأشار جونسون إلى أن كوكب الأرض “أصبح محاطًا بغطاء خانق من ثاني أكسيد الكربون”، لافتا إلى أن زيادة درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين “سيهدد إمدادات الغذاء، وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية فسيتسبب ذلك في حدوث مزيد من حرائق الغابات والأعاصير، أما إذا ارتفعت درجة الحرارة أربع درجات فسيؤدي ذلك إلى فناء مدن بأكملها”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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