الخارجية الأمريكية: لن نقبل بسيطرة العسكريين على السلطة في السودان

قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقبل ببسط قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والعسكريين في البلاد على مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالحكومة المدنية الانتقالية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستمر في دعم السودان في حال عدم تراجع الجيش وإعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل جلسي السيادة والوزارء الانتقاليين واعتقل عددا من الوزارء والرموز السياسية المدنية في البلاد والتي ساهمت في احتجاجات أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان 2019.

وقال برايس في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تواصلت مع الجيش السوداني ونقلت له رسالتها بشكل واضح، وإنه “إذا لم يتراجع العسكريون عن خطواتهم في السودان فمساعداتنا ستكون على المحك”.

وذهب المتحدث إلى القول إن الفشل في استعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في السودان سيعزل البلد عن المجتمع الدولي.

واعتبر أن استيلاء العسكريين على الحكم في السودان يجب ألا يستمر، موضحا بأن دول جوار السودان والمجتمع الدولي يوافق الولايات المتحدة الرأي وقد نددوا أيضا باستيلاء العسكريين على السلطة وطالبوا بعودة المدنيين.

عاجل | الخارجية الأمريكية:

• نقف مع الشعب السوداني والملايين الذين تظاهروا بشكل سلمي ونقول للبرهان والعسكريين إن تلك الأفعال لن نقبلها

• نحن والأسرة الدولية لن نقبل باستمرار سيطرة العسكريين على السلطة في #السودان ويجب العودة للحكومة المدنية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 3, 2021

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن دعم بلاده للاحتجاجات السلمية والتي تخرج لشوارع السودان بالملايين.

وقال برايس “ينتابنا قلق إزاء الإطاحة بالمسار الديمقراطي وهو أمر يدعو للاستياء”، وأضاف: نقول للبرهان والعسكريين إن تلك الأفعال لن نقبلها.

ولم ينف المتحدث بأن الحكومة الانتقالية في السودان كانت تعيش مشاكل وأن الولايات المتحدة كانت “تنهمك” في دعمها قائلا “لكن يبدو أن المؤسسة العسكرية كانت لديها خطط أخرى”.

وعاد برايس ليندد بالأفعال غير الديمقراطية وشدد: “لن نقبل باستمرار سيطرة العسكريين على السلطة في السودان”.

ويشهد السودان احتجاجات وتظاهرات، منذ 25 أكتوبر الماضي، رفضا لما يعتبره المعارضون “انقلابا عسكريا”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وقبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.