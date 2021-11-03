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سياسة

أكسيوس: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل إقناع جنرالات السودان بإنهاء الانقلاب

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)
3/11/2021

قال موقع (أكسيوس) الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن “طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام علاقاتها الوثيقة مع زعيم الانقلاب السوداني والرئيس الفعلي الفريق عبد الفتاح البرهان لحث الجيش على إعادة الحكومة المدنية”.

وأفاد التقرير الذي نشره الموقع مساء اليوم الأربعاء، بأن البرهان كان شخصية محورية في عملية التطبيع بين إسرائيل والسودان على مدار العامين الماضيين.

ومضى إلى القول: “كان هو وجنرالات سودانيون آخرون ينسقون مع مسؤولي الاتصالات في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووكالة استخبارات الموساد”.

زيارة قبل الانقلاب

واعتبر التقرير أنه في الوقت الذي أدانت فيه جميع الحكومات الغربية الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان التزمت إسرائيل الصمت حتى الآن “مما يعزز التصور في واشنطن بأن الإسرائيليين يدعمون البرهان والجيش”، وفق الموقع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار الأسبوع الماضي في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الوضع في السودان.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، وفق الموقع، بأن بلينكن طلب من إسرائيل تشجيع الجيش السوداني على إنهاء الانقلاب.

وقال التقرير إن غانتس ليس المسؤول عن ملف السودان لذا جرى نقل رسالة إدارة بايدن أيضًا إلى مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزارة الخارجية.

وكشف الموقع أنه “قبل أسبوعين من الانقلاب زار وفد عسكري سوداني إسرائيل وأجرى محادثات مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء والموساد”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الضباط السودانيين قدموا إحاطة عن الأزمة السياسية في البلاد لكنهم لم يبدوا أي مؤشر على أنهم يخططون لانقلاب، وفق الموقع.

وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، زار وفد من الموساد الخرطوم والتقى بمسؤولين عسكريين سودانيين، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنها “كانت مجرد بعثة لتقصي الحقائق وأن الاجتماعات لم تكن مع البرهان ولكن مع مسؤولين من المستوى الأدنى”.

“يضر التطبيع”

ووقف الموقع عند تصريح المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أمس الثلاثاء، بأن البرهان وأنصاره في الجيش “خطفوا وخانوا” التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.

وأشار إلى أن فيلتمان  طالب البرهان بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الإقامة الجبرية وإعادة الحكومة المدنية.

ونقل على لسان فيلتمان: “العالم يراقب ولا يمكن للجيش اختيار شركائه المدنيين في الحكومة الانتقالية، إنهم بحاجة إلى العمل معًا”.

وأوضحت إدارة بايدن للإسرائيليين، بحسب التقرير، أن “التطبيع مع السودان لن يكون قادرا على الاستمرار وسط حالة عدم الاستقرار الحالية في البلاد”، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير.

وتوقع كاتب التقرير أن يزور فيلتمان إسرائيل لإجراء محادثات بشأن السودان يومي الأحد والإثنين المقبلين، كما سيسافر إلى السودان مرة أخرى في الأيام المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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