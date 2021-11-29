محتجون في لبنان يغلقون الطرق بسبب الانهيار الاقتصادي (فيديو)

أغلق متظاهرون عددا من الطرق في مناطق من لبنان اليوم الإثنين احتجاجا على الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وذلك بعد أيام من هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في 2019 أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقر وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 90%.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى أكثر من 25 ألفا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، بعدما كان سعر صرف العملة 1500 ليرة للدولار عام 2019.

احتجاجات وقطع طرقات في مدينة #طرابلس احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية#لبنان pic.twitter.com/GQkVkmtAzp — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) November 29, 2021

وأغلق المحتجون الطرق بإطارات مشتعلة في وسط بيروت وطرابلس في شمال لبنان ومدينة صيدا بالجنوب.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر/أيلول بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتشهد حكومة ميقاتي حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.

#شاهد📸| احتجاجات وقطع طرق في العاصمة اللبنانية #بيروت صباح اليوم؛ بسبب سوء الأحوال المعيشية في البلاد.#لبنان pic.twitter.com/gklkNlNkdV — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 29, 2021

وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبا ومنها الوقود والأدوية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصب على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.