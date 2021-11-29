غضب واستنكار إثر اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات الفلسطينيّة والعربيّة، التعبير عن غضبهم واستنكارهم لاقتحام إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات جيش الاحتلال.

وسبق أن اقتحم الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوبين ريفلين وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار الحرم الإبراهيمي، إلا أن هذا أول اقتحام للرئيس الإسرائيلي الجديد في مناسبة “عيد الأنوار”.

وأكد مدوّنون ومؤيّدون للقضيّة الفلسطينيّة رفضهم للاقتحام، محذّرين من خطورة تداعياته على القضيّة الفلسطينيّة.

ביקור הנשיא הרצוג במערת המכפלה: כלי תקשורת פלסטיניים פרסמו תיעוד של כמה מפגינים בכניסה למערה שהתעמתו עם חיילים, במחאה על ביקורו של הנשיא במקום @nurityohanan pic.twitter.com/tb9e6AllH9 — כאן חדשות (@kann_news) November 28, 2021

نشتاق إلى قناص الخليل في هذه اللحظات التي يدنس بها الحرم الأبراهيمي الشريف … — الصحفي محمد ملحم (@melhempalstine) November 28, 2021

هذه الصورة للرئيس الصهيوني داخل الحرم الابراهيمي في مدينة #الخليل في #الضفة_الغربية هذه دلالة خطيرة للغاية هذا يعني ان هذا الصرح الاسلامي قد يقسم في المستقبل بحيث يصبح يهوديا في اوقات الاحتفالات اليهودية و هذه هي الدلالة الاخطر لانه يمهد لنفس الامر في #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/WBskt3hT4k — Sariya Mohammad (@PalestineOnly4) November 28, 2021

وكتب الناطق الاعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) عبد اللطيف القانوع “اقتحام رئيس الكيان هرتسوغ الحرم الإبراهيمي يجب أن يقابل بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية فوراً، ووقف الاعتقالات والملاحقات والكف عن محاولات وأدها”.

وأضاف القانوع “رفع اليد الغليظة عن الجماهير والشباب الثائر لمواجهة هذه الجريمة وغيرها والاشتباك الدائم مع الاحتلال هو الكفيل لمنع تكرارها ووقف الاعتداءات”.

اقتحام رئيس الكيان هرتسوك #الحرم_الابراهيمي يجب أن يقابل بإطلاق يد المقاومـة في الضفة فوراً ووقف الاعتقالات والملاحقات والكف عن محاولات وأدها

رفع اليد الغليظة عن الجماهير والشباب الثائر لمواجهة هذه الجريمة وغيرها والاشتباك الدائم مع الاحتلال هو الكفيل لمنع تكرارها ووقف الاعتداءات — د. عبد اللطيف القانوع (@AbdQanoo) November 28, 2021

وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب “التطبيع العربي مع العدو الصهيوني هو غسيل لعار الاحتلال الملطخة اياديه بدمنا. وهو بمثابة كشف لِلّثام عن وجوه اللئام من أمراء وملوك التطبيع.

وأضاف “هذا التطبيع لم يعط الضوء الأخضر لهرتسوغ لكي يدنس الحرم الإبراهيمي، بل إن هؤلاء المطبعين كانوا شركاء معه في هذا التدنيس”.

التطبيع العربي مع العدو الصهيوني هو غسيل لعار الاحتلال الملطخة اياديه بدمنا ،، وهو بمثابة كشف لِلّثام عن وجوه اللئام من امراء وملوك التطبيع ،،

هذا التطبيع لم يعطي الضوء الاخضر لهيرتصوغ لكي يدنس الحرم الابراهيمي ، بل كانوا شركاء معه بهذا التدنيس — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) November 28, 2021

أما الناشط عبد الله كمال فقال “قيام رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة الحرم الإبراهيمي الشريف وإضاءة الشمعة الأولى في عيد الأنوار اليهودي لم تأت جزافاً وبدون هدف”.

وأضاف “يبدو أنه يُخطط للاستقالة وخوض الانتخابات المقبلة ربما بعد سقوط الحكومة الحالية”. مؤكدا أن “هرتسوغ ليس متديناً ورأس في السابق حزب العمل”.

واقتحم هرتسوغ الحرم الإبراهيمي في الخليل وشارك في احتفالات ما يُسمى “عيد الأنوار” اليهودي.

قيام رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بزيارة #الحرم_الابراهيمي الشريف وإضاءة الشمعة الاولى في عيد الانوار اليهودي لم تأتي جزافاً وبدون هدف. فيبدو أنه يُخطط للاستقالة وخوض الانتخابات المقبلة ربما بعد سقوط الحكومة الحالية. هرتصوغ ليس متديناً ورأس في السابق حزب العمل — Abdullah Kamal, PhD عبدالله كمال (@AbdullahABKamal) November 28, 2021

ايش ضل اكثر من رئيس جيش الاحتلال يدخل يدنس المسجد الابراهيمي، زمان لما دخل شارون ساحات المسجد الاقصى انطلقت انتفاضة الأقصى دفاعا عن شرف مقدساتنا، اما اليوم للاسف صمت بصمت..

وكلو بيدور علي مصلحته وعلي الكرسي.. #الحرم_الإبراهيمي #المسجد_الإبراهيمي

حسبنا الله ونعم الوكيل. — مُعاذْ 🇵🇸 (@moaazih) November 28, 2021

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ عام 1994، يُقسَّم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى قسمين أحدهما خاص بالمسلمين وآخر باليهود وذلك إثر قيام متطرف إسرائيلي بقتل 29 فلسطينياً في صلاة الفجر في 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

وفي يوليو/ تموز 2017 أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو” الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل على السيطرة الكاملة على المسجد وتحويله لكنيس يهودي.