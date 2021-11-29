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سياسة|أمريكا

شاهد.. دب مفترس يستجيب لأوامر عالمة بيئة (فيديو)

عالمة بيئة تتمكن من ترويض دب مفترس (مواقع التواصل)
29/11/2021-|آخر تحديث: 29/11/202107:08 PM (مكة المكرمة)

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد من ولاية نيو جيرسي  لدب ينتمي لفصيلة الدببة الأمريكية السوداء وهو يستجيب لطلبات عالمة البيئية “سوزان كيهوو” ويطيعها بصورة غير متوقعة.

وتضمن الفيديو حوارا متفاعلا بين عالمة البيئة والدب المفترس عند الباب الخارجي لبيتها، وهي تسأله عما يقع بالخارج وتطلب منه إغلاق الباب مع اقتراب الرياح ليقوم بعد ذلك بتنفيذ الأمر بصورة تلقائية.

ويمكن سماعها  في الفيديو وهي تقول “أيها السيد دب، من فضلك أغلق بابي؟” كررت الأمر عدة مرات حيث يقترب الدب من المدخل.

وبمجرد أن رددت “أغلق الباب سيد دب”، قام بتنفيذ التعليمات وأغلق الباب بفمه.

ورغم أن هذه العينة من الدببة تتميز بشراستها وصعوبة ترويضها فإن المشاهد المصورة أوضحت نجاح الناشطة البيئية في ترويض الدب.

وقالت كيهوو في ختام هذه التجربة “إن الدببة أذكياء وهذا الدب تعلم كيفية إغلاق الباب الأمامي لمنزلي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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