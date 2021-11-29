شاهد.. دب مفترس يستجيب لأوامر عالمة بيئة (فيديو)

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد من ولاية نيو جيرسي لدب ينتمي لفصيلة الدببة الأمريكية السوداء وهو يستجيب لطلبات عالمة البيئية “سوزان كيهوو” ويطيعها بصورة غير متوقعة.

وتضمن الفيديو حوارا متفاعلا بين عالمة البيئة والدب المفترس عند الباب الخارجي لبيتها، وهي تسأله عما يقع بالخارج وتطلب منه إغلاق الباب مع اقتراب الرياح ليقوم بعد ذلك بتنفيذ الأمر بصورة تلقائية.

الناشطة البيئية "سوزان كيهوو" طلبت من الدب المفترس بأدب إغلاق بابها مع اقتراب الرياح الباردة.

المفاجأة كانت بأن الدب استجاب 🐻

عند مشاركة الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي قالت كيهوو إن الدببة أذكياء! تعّلم هذا الدب كيفية إغلاق الباب الأمامي لمنزلي.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mz50wqcpRl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2021

ويمكن سماعها في الفيديو وهي تقول “أيها السيد دب، من فضلك أغلق بابي؟” كررت الأمر عدة مرات حيث يقترب الدب من المدخل.

وبمجرد أن رددت “أغلق الباب سيد دب”، قام بتنفيذ التعليمات وأغلق الباب بفمه.

ورغم أن هذه العينة من الدببة تتميز بشراستها وصعوبة ترويضها فإن المشاهد المصورة أوضحت نجاح الناشطة البيئية في ترويض الدب.

وقالت كيهوو في ختام هذه التجربة “إن الدببة أذكياء وهذا الدب تعلم كيفية إغلاق الباب الأمامي لمنزلي”.