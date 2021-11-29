رئيس التشيك المصاب بكورونا يعين رئيسا للوزراء من خلف غرفة زجاجية (فيديو)

ظهر رئيس التشيك (ميلوش زيمان) في صندوق زجاجي معزول، لحظة تعيينه رئيس الوزراء الجديد (بيتر فيالا) في القصر الرئاسي الأحد، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية التشيكية (جيري أوفراتسيك) عبر حسابه على تويتر صورا من لحظة تعيين زيمان لفيالا رسميا من خلف الصندوق الزجاجي.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman jmenoval v neděli dne 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech podle čl. 68 odst. 2 ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, prof. Petra Fialu do funkce předsedy vlády ČR. pic.twitter.com/KgazKZQEeE — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 28, 2021

وشاركت إحدى وسائل الإعلام التشيكية عبر حسابها على موقع فيسبوك، مقطع فيديو للحظة التي خرج فيها الرئيس التشيكي وهو على كرسي متحرك مرتديا كمامته ومعزولا في الصندوق الزجاجي، الذي أعد خصيصا له مقابل المكان الذي سيتم فيه تعيين فيالا رئيسا جديدا للوزراء.

#شاهد | عزل رئيس #التشيك المصاب بفيروس #كورونا في صندوق زجاجي أثناء مراسم تنصيب رئيس الوزراء الجديد pic.twitter.com/abd4Vrf2S0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021

يشارإلى أن الرئيس أصيب بالعدوى بعد قضائه وقتا في قسم العناية المكثفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.

وعرف عن زيمان (77 عاما) أنه مدخن قوي ويفرط في الشراب، كما يستخدم كرسيا متحركا وهو مصاب بالسكري.

وبحسب الدستور التشيكي فالرئيس هو رأس الدولة الشكلي، ويرأس المحادثات من أجل تشكيل الحكومة التي سيقودها فيالا.

المعارضة تقود

ويقود فيالا تحالفا من 5 أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول وأطاحت برئيس الوزراء المنتهية ولايته (أندري بابيس) وحلفائه.

وسيتعين على الحكومة الجديدة التصدي لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وأزمة في الطاقة. وقال التحالف أيضا إنه يخطط لإعادة صياغة ميزانية الدولة لعام 2022 لتقليل عجز كبير.