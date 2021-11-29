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سياسة

رئيس التشيك المصاب بكورونا يعين رئيسا للوزراء من خلف غرفة زجاجية (فيديو)

عرف عن زيمان (77 عاما) أنه مدخن قوي ويفرط في الشراب (الفرنسية)
29/11/2021

ظهر رئيس التشيك (ميلوش زيمان) في صندوق زجاجي معزول، لحظة تعيينه رئيس الوزراء الجديد (بيتر فيالا) في القصر الرئاسي الأحد، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية التشيكية (جيري أوفراتسيك) عبر حسابه على  تويتر صورا من لحظة تعيين زيمان لفيالا رسميا من خلف الصندوق الزجاجي.

وشاركت إحدى وسائل الإعلام التشيكية عبر حسابها على موقع فيسبوك، مقطع فيديو للحظة التي خرج فيها الرئيس التشيكي وهو على كرسي متحرك مرتديا كمامته ومعزولا في الصندوق الزجاجي، الذي أعد خصيصا له مقابل المكان الذي سيتم فيه تعيين فيالا رئيسا جديدا للوزراء.

يشارإلى أن الرئيس أصيب بالعدوى بعد قضائه وقتا في قسم العناية المكثفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.

وعرف عن زيمان (77 عاما) أنه مدخن قوي ويفرط في الشراب، كما يستخدم كرسيا متحركا وهو مصاب بالسكري.

وبحسب الدستور التشيكي فالرئيس هو رأس الدولة الشكلي، ويرأس المحادثات من أجل تشكيل الحكومة التي سيقودها فيالا.

المعارضة تقود

ويقود فيالا تحالفا من 5 أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول وأطاحت برئيس الوزراء المنتهية ولايته (أندري بابيس) وحلفائه.

وسيتعين على الحكومة الجديدة التصدي لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وأزمة في الطاقة. وقال التحالف أيضا إنه يخطط لإعادة صياغة ميزانية الدولة لعام 2022 لتقليل عجز كبير.

المصدر : الجزيرة مباشر

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