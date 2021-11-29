أردوغان يعتزم زيارة الإمارات وتعزيز التقارب مع مصر وإسرائيل

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه زيارة الإمارات في فبراير/ شباط المقبل، واتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل.

وأشار أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان (مصر وإسرائيل) على غرار ما قامت به مع الإمارات.

وقال “ستكون لي زيارة إلى الإمارات في فبراير القادم على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة، فقد قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، حيث سنبني مستقبلًا مختلفًا عبر تنفيذ هذا، وستكون هناك تطورات إيجابية”.

ووقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها تمثل بداية “عهد جديد”.

وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد أن أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين.

ورد أردوغان على سؤال عن العلاقات مع القاهرة وتل أبيب قائلا “أي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين (مصر وإسرائيل)”.

وفي شأن آخر، شدد أردوغان أن تركيا ترغب في المشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.

وشارك أردوغان في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.