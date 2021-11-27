“مهرجة تزيّف الحقائق”.. إلهان عمر ترد على زميلتها في الكونغرس الأمريكي أطلقت “نكتة عنصرية” (فيديو)

عبّرت إلهان عمر النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي عن انزعاجها من زميلتها الجمهورية لورين بويبرت بسبب “نكتة عنصرية” أطلقتها في أحد اللقاءات.

وقالت بويبرت في مقطع فيديو يُظهر أنها في لقاء تفاعلي مع الجمهور، وقد حاولت إظهار المرح وهي تقول إنها كانت في مصعد الكونغرس مع إلهان عمر عندما رأت شرطيا يجري.

وتابعت محاولة إضحاك الجمهور “قلت له إنها لا تحمل حقيبة لذلك نحن بخير” وقد تضمنت “نكتة” بويبرت الكثير من العنصرية إذ اعتبرت أن كل مسلم يحمل حقيبة فهي تحوي متفجرات.

Over the Thanksgiving break, Lauren Boebert said she was recently in a Capitol elevator with Ilhan Omar when a fretful Capitol police officer ran up. Lauren Boebert said: “Well, she doesn’t have a backpack. We should be fine.” Boebert then called Ilhan Omar, “jihad squad.” pic.twitter.com/Y7f0nFbnud — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) November 25, 2021

ونشرت إلهان عمر مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر وعلّقت “هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكونغرس”.

واتهمت إلهان زميلتها بتأليف قصة مختلفة عما حدث في الواقع، وأضافت “من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ”.

واعتبرت إلهان عمر أنه من غير الطبيعي أن يكون التعصب ضد المسلمين مضحكا وطبيعيا.

وزادت “لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا لعبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين دون أن يجري إدانتها”.

Fact, this buffoon looks down when she sees me at the Capitol, this whole story is made up. Sad she thinks bigotry gets her clout. Anti-Muslim bigotry isn’t funny & shouldn’t be normalized. Congress can’t be a place where hateful and dangerous Muslims tropes get no condemnation. https://t.co/S1APT7RbqW — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 26, 2021

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها إلهان عمر للمضايقات، ففي 2019 تلقت انتقادات من سياسيين أمريكيين على مختلف توجهاتهم.

ووصلت المضايقات إلى مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، النائبة بتقديم استقالتها من الكونغرس واتهمها بمعاداة السامية.

ورفضت إلهان التي تمثل الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا دعوة ترمب وقابلتها بتغريدة شديدة اللهجة قالت فيها “لقد روجت للكراهية طوال حياتك ضد اليهود والمسلمين وسكان أمريكا الأصليين والسود وغيرهم. لقد تعلمت من الناس الذين آذتهم كلماتي، فمتى ستتعلم أنت؟”.