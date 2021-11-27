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سياسة|الولايات المتحدة

“مهرجة تزيّف الحقائق”.. إلهان عمر ترد على زميلتها في الكونغرس الأمريكي أطلقت “نكتة عنصرية” (فيديو)

النائبة الأمريكية إلهان عمر من أمام مبنى الكونغرس (رويترز)
26/11/2021

عبّرت إلهان عمر النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي عن انزعاجها من زميلتها الجمهورية لورين بويبرت بسبب “نكتة عنصرية” أطلقتها في أحد اللقاءات.

وقالت بويبرت في مقطع فيديو يُظهر أنها في لقاء تفاعلي مع الجمهور، وقد حاولت إظهار المرح وهي تقول إنها كانت في مصعد الكونغرس مع إلهان عمر عندما رأت شرطيا يجري.

وتابعت محاولة إضحاك الجمهور “قلت له إنها لا تحمل حقيبة لذلك نحن بخير” وقد تضمنت “نكتة” بويبرت الكثير من العنصرية إذ اعتبرت أن كل مسلم يحمل حقيبة فهي تحوي متفجرات.

ونشرت إلهان عمر مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر وعلّقت “هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكونغرس”.

واتهمت إلهان زميلتها بتأليف قصة مختلفة عما حدث في الواقع، وأضافت “من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ”.

واعتبرت إلهان عمر أنه من غير الطبيعي أن يكون التعصب ضد المسلمين مضحكا وطبيعيا.

وزادت “لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا لعبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين دون أن يجري إدانتها”.

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها إلهان عمر للمضايقات، ففي 2019 تلقت انتقادات من سياسيين أمريكيين على مختلف توجهاتهم.

ووصلت المضايقات إلى مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، النائبة بتقديم استقالتها من الكونغرس واتهمها بمعاداة السامية.

ورفضت إلهان التي تمثل الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا دعوة ترمب وقابلتها بتغريدة شديدة اللهجة قالت فيها “لقد روجت للكراهية طوال حياتك ضد اليهود والمسلمين وسكان أمريكا الأصليين والسود وغيرهم. لقد تعلمت من الناس الذين آذتهم كلماتي، فمتى ستتعلم أنت؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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