“مهرجة تزيّف الحقائق”.. إلهان عمر ترد على زميلتها في الكونغرس الأمريكي أطلقت “نكتة عنصرية” (فيديو)

عبّرت إلهان عمر النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي عن انزعاجها من زميلتها الجمهورية لورين بويبرت بسبب “نكتة عنصرية” أطلقتها في أحد اللقاءات.

وقالت بويبرت في مقطع فيديو يُظهر أنها في لقاء تفاعلي مع الجمهور، وقد حاولت إظهار المرح وهي تقول إنها كانت في مصعد الكونغرس مع إلهان عمر عندما رأت شرطيا يجري.

وتابعت محاولة إضحاك الجمهور “قلت له إنها لا تحمل حقيبة لذلك نحن بخير” وقد تضمنت “نكتة” بويبرت الكثير من العنصرية إذ اعتبرت أن كل مسلم يحمل حقيبة فهي تحوي متفجرات.

Over the Thanksgiving break, Lauren Boebert said she was recently in a Capitol elevator with Ilhan Omar when a fretful Capitol police officer ran up.

Lauren Boebert said: “Well, she doesn’t have a backpack. We should be fine.”

Boebert then called Ilhan Omar, “jihad squad.” pic.twitter.com/Y7f0nFbnud

— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) November 25, 2021