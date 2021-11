فرنسا.. متظاهرون “ضد الفاشية” يحتجون على زيارة مرشح رئاسي محتمل إلى مارسيليا (فيديو)

شهدت مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا احتجاجات على زيارة أجراها المرشح الرئاسي المحتمل (إريك زمور) إلى المدينة بدأت أمس.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية بينها شبكة (بي إف إم)، السبت، مقاطع مصورة تظهر تجمهر محتجين قالت إنهم “مناهضون للفاشية” حول زمور عند وصوله إلى محطة قطار مارسيليا لمغادرة المدينة بعد انتهاء زيارته.

Éric Zemmour escorté en gare de Marseille devant les huées de militants antifascistes

وأظهرت مقاطع أخرى اندلاع احتجاجات، مساء أمس، في محيط الفندق الذي تواجد فيه زمور خلال زيارته إلى المدينة.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المحتجين “ألقوا مفرقعات على الشرطة التي كانت تتولى حراسة الفندق”.

وأشاروا إلى أن الشرطة بدورها ردت بإطلاق الغاز المسيل للدمور على المحتجين.

conservative author @ZemmourEric is speaking. In response, police launch tear gas at the rioters.

يذكر أن زمور انفعل على سيدة من مناهضيه التقته في أحد شوارع مدينة مارسيليا برفع علامة خادشة للحياء انتقدته على إثرها وسائل الإعلام الفرنسية.

Marseille, France chant: "Marseille! Marseille! Antifa!" at a direct action to try and shut down a @ZemmourEric event.

وكتب حساب لشخص يدعى شايا على تويتر أن مئات الأشخاص شاركوا في الاحتجاجية المناهضة لزيارة زمور إلى مارسيليا.

وقال إن المحتجين رفعوا شعار “مارسيليا تكره الفاشية” اعتراضا على تواجد زمور في مدينتهم.

MARSEILLE – Several hundred people are currently demonstrating against the arrival of Eric Zemmour.

Smoke, mortar fire and reinforced banners.

“Marseille hates the fascists! " (#ANTIFA)

Mark 13:8 – Disturbances#France https://t.co/PAdns3lC76 — Shaya (@SH_144000) November 26, 2021

وزموركاتب مثير للجدل ومعروف بآرائه وطروحاته العنصرية والمعادية للمهاجرين.

وتواجد في مارسيليا ضمن فعاليات عدة يشارك فيها استعدادا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل/نيسان المقبل، حسب تقارير إعلامية.

وعلى الرغم من أن زمور لم يعلن ترشحه بعد رسمياً لهذه الانتخابات، فإن أحزاباً كثيرة، خصوصا المحسوبة على اليمين المتطرف، واليمين الفرنسي الممثل بحزب “الجمهوريين”، أخذت هذا الطرح على محمل الجد، حتى أصبح حديثاً سياسيا يوميا.