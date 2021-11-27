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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بعد موافقة البرلمان.. بريطانيا تعلن “حماس” بجناحيها السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”

حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متهمة بالرضوخ للضغط الإسرائيلي (رويترز)
26/11/2021-|آخر تحديث: 27/11/202112:20 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الجمعة، تصنيف حركة “حماس” الفلسطينية بجناحيها السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان على القرار.

وقالت الداخلية البريطانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن “جماعة حماس الإرهابية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان”، وفق تعبير البيان.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شرعت بريطانيا في استصدار قانون من البرلمان يصنف الحركة ككل بجناحيها العسكري والسياسي منظمة “إرهابية”.

وأضافت “هذا يعني أن أعضاء حماس أو أولئك الذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما”.

وسبق أن صنفت بريطانيا “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس “منظمة إرهابية”، عام 2001.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت القرار البريطاني، معتبرة إياه “اعتداء غير مبرر” على الشعب الفلسطيني و”رضوخا للضغط الإسرائيلي”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية القرار فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع “حماس” في قطاع غزة.

وتصف “حماس” التي تأسست عام 1987، باعتبارها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، نفسها بأنها “حركة تحرر وطني” تسعى لطرد الاحتلال الإسرائيلي وترفض وصمها بـ”الإرهاب”.

وفازت “حماس”، عام 2006، بأغلب مقاعد البرلمان الفلسطيني، وهو انتصار قاد إلى صراع مسلح مع حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وانتهى بسيطرتها على قطاع غزة عام 2007.

وتمتلك الحركة كتائب عز الدين القسام، الذي سبق أن نفذ الكثير من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وخاضت العديد من المعارك معها، ردا على عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 24/11/2021
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