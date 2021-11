بعد موافقة البرلمان.. بريطانيا تعلن “حماس” بجناحيها السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الجمعة، تصنيف حركة “حماس” الفلسطينية بجناحيها السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان على القرار.

وقالت الداخلية البريطانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن “جماعة حماس الإرهابية أصبحت اليوم منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بكاملها بعد موافقة البرلمان”، وفق تعبير البيان.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شرعت بريطانيا في استصدار قانون من البرلمان يصنف الحركة ككل بجناحيها العسكري والسياسي منظمة “إرهابية”.

وأضافت “هذا يعني أن أعضاء حماس أو أولئك الذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما”.

وسبق أن صنفت بريطانيا “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس “منظمة إرهابية”، عام 2001.

It was an honour to give a keynote speech on security at @Heritage in Washington DC earlier today.

Groups like Hamas threaten our freedoms with their anti-Semitism.

As Home Secretary I will not tolerate this evil.

