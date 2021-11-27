إسرائيل تعتقل 5 صيادين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، 5 صيادين فلسطينين على متن قارب زعمت أنهم تجاوزوا الحدود المسموح بها للصيد جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أحد الصيادين، قوله إن جنود بحرية الاحتلال حاصروا مساء أمس الجمعة، قاربهم على بعد 6 أميال قبالة شاطئ مدينة غزة.

وأفاد الصياد بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليهم وفتحوا خراطيم المياه ثم اعتقلوهم جميعا قبل الإفراج عن 3 منهم.

وأوضح أن جنود الاحتلال اعتقلوا الصيادين محمد نهاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي، بينما احتجزوا كلا من جمال جهاد الهسي، ومحمد رشاد الهسي، ونور رجب الهسي لساعات، ثم أفرجوا عنهم.

وقالت (وفا) إن بحرية الاحتلال تتعمد مضايقة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد عبر استهدافهم بالرصاص وبفتح خراطيم المياه صوبهم واعتقالهم.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرا تضم حوالي 40 ألف فرد بينما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متعددة منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر وملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النيران صوبهم مما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم فضلا عن تضييق مساحة الصيد لفترات طويلة.

ويعيش سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعا معيشية متردية للغاية بسبب حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) بالانتخابات التشريعية في 2006.

وكانت مساحة الصيد في مياه بحر قطاع غزة تحتل أولوية على سلم التفاهمات التي تسير بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

فمنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، يتم الحديث عن توسيع مساحة الصيد تارة وتقليصها تارة أخرى وإغلاقها أحيانا ويراوغ الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للصيادين بالتنقل بمراكب صيدهم الصغيرة.